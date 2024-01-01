General Motors отзывает полмиллиона дизельных пикапов и внедорожников: в чем причина

Как сообщает Motor1, General Motors отзывает 461 839 полноразмерных грузовиков и внедорожников Chevrolet Silverado и GMC Sierra, сошедших с конвейера с 2020 по 2022 годы, включая модели 1500, 2500, 3500. Также отзываются Chevrolet Suburban и Tahoe, GMC Yukon и Cadillac Escalade 2021 года.

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Причиной является дефект регулирующего клапана в их коробках передач, который, из-за чрезмерного износа, может вызвать резкое переключение передач. Документы Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) свидетельствуют, что это может привести к ситуации, когда резкое переключение на низшую передачу может заблокировать задние колеса.

GM впервые сообщил о потенциальной проблеме в июне 2024 года после того, как автопроизводитель получил информацию об инциденте с участием GMC Sierra 2500 2021 года, тянувшего прицеп. Первоначальное расследование, проведенное компанией, показало, что потенциальная блокировка не является достаточно длительной, чтобы вызвать потерю контроля, но дальнейший анализ в конце концов выявил другое.

По состоянию на середину сентября GM зафиксировал 1888 сообщений о блокировке, возможно связанные с этой проблемой. Среди них было несколько сообщений о повреждении имущества в результате съезда транспортных средств с дороги. Есть три сообщения о легких травмах, связанные с блокировкой, хотя ни одно не произошло из-за столкновения.

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В рамках отзыва GM обновит программное обеспечение блока управления авто, которое будет следить за чрезмерным износом клапанов и некорректным переключением передач. Теоретически система будет оповещать владельца примерно за 15 тысяч километров пробега до потенциальной блокировки и ограничивать трансмиссию пятой передачей.