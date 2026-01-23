General Motors перенесет производство нового компактного кроссовера из Китая в США

Компания General Motors приняла стратегическое решение перенести производство преемника кроссовера Buick Envision из Китая в Соединенные Штаты. Новая модель станет частью локализации производства бренда Buick на фоне роста импортных пошлин и изменений в торговой политике США, пишет Car&Driver.

Сейчас Envision является одним из немногих автомобилей Buick, импортируемых из Китая, и именно он больше всего пострадал от повышенных тарифов. Фактически это сделало его менее конкурентным на внутреннем американском рынке.

Общая платформа с Chevrolet Equinox

Новый компактный SUV от Buick будет базироваться на той же платформе, что и Chevrolet Equinox. Обе модели будут собирать на заводе Fairfax Assembly в Канзас-Сити (штат Канзас).

GM планирует запустить производство Chevrolet Equinox на этом предприятии с середины 2027 года. Сейчас же завод готовится к выпуску обновленного Chevy Bolt образца 2027 модельного года, а также еще одного, пока неназванного доступного электромобиля нового поколения.

Старт производства - не ранее 2028 года

Несмотря на подтверждение переноса производства, новый кроссовер Buick появится не ранее 2028 года. Пока в GM не раскрывают, сохранит ли модель название Envision, или получит новое имя. В то же время в компании намекают, что бренд, скорее всего, останется в рамках нынешней логики наименований - все современные модели Buick начинаются с приставки "En".

Представители GM обещают раскрыть больше деталей ближе к запуску модели.

Важный сегмент для Buick

Envision остается ключевой моделью в линейке Buick. Хотя кроссовер в последние годы был лишь третьим по популярности в бренде, его продажи остаются стабильно высокими. В 2025 году было реализовано 41 924 автомобиля, что на 11% меньше, чем годом ранее. Впрочем, на протяжении трех лет подряд продажи Envision превышали отметку в 40 тысяч единиц.

До момента запуска нового SUV в 2028 году GM продолжит импортировать нынешний Buick Envision из Китая.

Что означает этот шаг

Перенос производства - это не только ответ на торговые ограничения, но и сигнал о постепенном "возвращении" бренда Buick в США. Сейчас из четырех SUV марки только Buick Enclave производится в Америке. Новый компактный кроссовер должен изменить этот баланс и уменьшить зависимость бренда от импорта.