General Motors считает, что США может стать новым лидером по производству батарей

Как передает Carscoops, Курт Келти – руководитель отдела аккумуляторов GM, считает, что США могут стать мировым лидером в производстве батарей для электромобилей, благодаря мощной местной клиентской базе и государственной политике, поощряющей местное развитие и производство.

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Сейчас Китай прочно закрепился на лидерской позиции производителя аккумуляторов, благодаря государственной политике, которая поддерживает развитие отрасли в течение последних 15 лет щедрыми субсидиями. Это позволило китайский компаниям, получить первенство в производстве литий-железо-фостфатных батарей.

К тому же в Китае сосредоточена шесть мировых перерабатывающих мощностей из материалов, нужных для их производства, в частности кобальта, сульфата никеля, графита и гидроксида лития. Несмотря на это, Келти имеет оптимистичный взгляд на ситуацию.

Он считает, что США имеют потенциал для увеличения разработки и производства аккумуляторов для электромобилей в течение следующих лет подобно тому, что происходило в Азии за последние два десятилетия. Auto News сообщает, что в ближайшие годы GM добавит литий-железо-фосфатные батареи к своему североамериканскому портфолио.

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“Когда мы начнем производство LFP в США и получим знания о том, как его изготавливать, мы сможем снизить затраты на LFP так же как это делали азиатские компании в прошлом”, — добавил Келти.