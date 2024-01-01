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General Motors считает, что США может стать новым лидером по производству батарей

Китайские гиганты по производству аккумуляторов сейчас имеют значительное преимущество над другими странами, однако руководство GM считает, что тенденция изменится в недалеком будущем.
Руководство GM считает, что США могут превзойти Китай в производстве батарей - Auto24

ФОТО: GM|

Hummer EV

Даниил Северенчук
logo11 октября, 18:00
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Как передает Carscoops, Курт Келти – руководитель отдела аккумуляторов GM, считает, что США могут стать мировым лидером в производстве батарей для электромобилей, благодаря мощной местной клиентской базе и государственной политике, поощряющей местное развитие и производство.

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Сейчас Китай прочно закрепился на лидерской позиции производителя аккумуляторов, благодаря государственной политике, которая поддерживает развитие отрасли в течение последних 15 лет щедрыми субсидиями. Это позволило китайский компаниям, получить первенство в производстве литий-железо-фостфатных батарей.

К тому же в Китае сосредоточена шесть мировых перерабатывающих мощностей из материалов, нужных для их производства, в частности кобальта, сульфата никеля, графита и гидроксида лития. Несмотря на это, Келти имеет оптимистичный взгляд на ситуацию.

Он считает, что США имеют потенциал для увеличения разработки и производства аккумуляторов для электромобилей в течение следующих лет подобно тому, что происходило в Азии за последние два десятилетия. Auto News сообщает, что в ближайшие годы GM добавит литий-железо-фосфатные батареи к своему североамериканскому портфолио.

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“Когда мы начнем производство LFP в США и получим знания о том, как его изготавливать, мы сможем снизить затраты на LFP так же как это делали азиатские компании в прошлом”, — добавил Келти.

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