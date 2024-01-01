Германия до конца года отправит в Украину еще много техники и вооружения

Из сюжета следует, что Германия остается преданным союзником и ее помощь будет еще больше усилена. На этом сделал акцент гость программы Бундесвера генерал Кристиан Фройдинг.

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В наступлении на Курскую область участвует и техника Бундесвера. Скриншот: Авто24

Сейчас речь идет об улучшении противовоздушной обороны самоходными зенитными ракетными комплексами. В частности, до конца года Украина получит четыре зенитных ракетных комплекса IRIS-T. Это будут по исполнению две разные версии – среднего радиуса действия (SLM) и ближнего действия (SLS). Конечно, эти комплексы придут с боеприпасами.

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Также в списке поставок второго полугодия есть десять самоходных зенитных установок Gepard, что уже хорошо известны в наших войсках.

Сколько и чего будет поставлено до конца года, видно в инфографике Бундесвера. Скриншот: Авто24

Вошла в список и бронированная техника. К передаче в Украину готовится где-то с три десятка Leopard 1A5. Также идет активная подготовка к передаче четырех сотен бронеавтомобилей MRAP.

Как упоминается в программе Бундесвера, будет поставка логистической техники. В частности, Кристиан Фройдинг рассказал о грузовиках, минивэнах, пикапах, мобильном полевом госпитале и тому подобное.