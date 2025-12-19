Германия заказывает для ВСУ две сотни самоходок "Богдана" украинского производства

Как говорится в сообщении Министерства обороны Украины, в разное время самоходные пушки "Богдана" устанавливалась на шасси КрАЗ, МАЗ, Tatra (см. видео внизу). На этот раз будет Zetros от завода Mercedes-Benz Special Trucks.

В боевых подразделениях и в службах логистики Сил обороны Zetros немецкой компании Mercedes-Benz хорошо известны и имеют положительные отзывы.

Читайте также Daimler Trucks адаптирует Zetros для Украины

Главная привлекательность в том, что это надежное транспортное средство для эксплуатации в сложных условиях, в том числе в условиях бездорожья.

Zetros 6x6 с бронированной кабиной защитит от пуль и обломков. Фото: Daimler Truck AG

Для "Богданы" достаточно трехосного Zetros

Имея колесные конфигурации осей 4×2, 4×4, 6×4, 6×6 и даже 8×8 и 16-ступенчатую механическую или автоматическую Allison коробку передач, эти транспортные машины и шасси под различные надстройки прекрасно себя зарекомендовали в различных исполнениях. Спрос также формирует и хорошая ремонтопригодность шасси Zetros.

По характеристикам шасси Zetros вполне соответствует запросам САУ "Богдана", хотя кабину могут заменить на двухрядную. Фото: Daimler Trucks

В Министерстве обороны также отмечают, что в проекте изготовления САУ "Богдана" использовано "датскую модель". Она предусматривает иностранное финансирование украинских мощностей ОПК.

Эта самоходка является продуктом отечественного производства и по состоянию на декабрь 2025 года она стала одной из самых массовых артиллерийских систем в ВСУ.