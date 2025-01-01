Гибрид с ГБО, электро с ГБО, газо-дизель и водород: как украинцы экономят топливо

Специалисты Института исследований авторынка нашли пять категорий (плюс один бонус) автомобилей, которые имеют нестандартную топливную систему. Все они - реальные, взяты из регистрационных данных нашего вторичного рынка этого года.

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1. Газ + электро

Когда наши аналитики увидели в регистрационной базе запись "газ + электро", чуть ли не хором вскрикнули - неужели кто-то таки поставил ГБО на Tesla? К счастью (или наоборот), оказалось, что это не ошибка, а вполне реальный автомобиль: Hyundai Avante LPI Hybrid, завезенный из Кореи.

Под его капотом - уникальная для нашего рынка комбинация: двигатель внутреннего сгорания с питанием сжиженным газом и электромотор. Система подачи топлива - LPI (Liquefied Petroleum Injection) - заводская технология впрыска пропан-бутана (LPG) в жидкой фазе, широко распространена именно в Корее.

Можно сказать, это технический эмигрант - родственник хорошо известной Sonata LPI, только в более компактном кузове и с тяговым аккумулятором. Не он ли является настоящим символом экономии: никаких турбин, минимум сложности - только газ, электричество и любимый украинцами "атмосферник".

2. Газодизель

Мало кто помнит, но во времена позднего СССР энтузиасты-исследователи пробовали питать дизельные двигатели смесью дизтоплива и газа. И хотя большинство таких экспериментов осталась в учебниках и в ангарах техникумов, кое-где эта техномагия до сих пор жива. В 2025 году состоялся ряд сделок купли-продажи на нашей "вторичке" по нескольким десяткам подобных произведений прикладного инженерного искусства: MAN, DAF, Scania, ПАЗ, ГАЗ 2705.

Но больше всего удивила Audi A6 2018 года с мотором 3.0 TDI, которая в графе "топливо" скромно заявила: "дизель или газ". В таких случаях обычно говорят: есть только два вопроса - как и зачем.

3. Чистый водород

Toyota Mirai - один из символов веры в водородные технологии. Но в Украине - это скорее предмет для клуба "антиквар и оптимист". Ведь ближайшая заправка - в Варшаве. Но в любом случае - это редкая машина существует на украинском рынке. В объявлении к одной из которых мы нашли следующие глубокие слова: "есть еще немного водорода для тест-драйва...".

4. Премиум с ГБО или ГБО на 0.8 литра

Разве существует инструкция, которая запрещает экономить на топливе владельцам премиальных авто? А если не запрещено – значит, разрешено. Именно так, представляется, и рассуждали несколько десятков украинских водителей, которые установили газобаллонное оборудование на Jaguar, Land Rover, Porsche, Hummer и даже Maserati.

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Другая крайность – взять авто с двигателем меньше чем 1 литр и поставить на него ГБО? В списках перепроданных мы нашли более двух десятков Daewoo Matiz, а также Smart Fortwo, VW Up!, Ford Fiesta, Peugeot 107, и подобные микромобили с ГБО.

5.Гибриды на газу

Когда гибрид - это мало, некоторые ставят еще и "газ". Что из этого получается - загадка для инженеров и мастеров СТО. Тем не менее на рынке "засветились" несколько десятков Prius, Fusion, RAV4, а также Lexus NX, BMW X6M (!) и даже Cadillac ELR на газу. Водители этих авто, вероятно, не слушают радио, а шепотом считают, насколько эта поездка на частном авто вышла дешевле билета на троллейбус.

Вердикт Авто24

Эти истории - свидетельство гибкости нашего авторынка. Здесь каждая цифра - это не просто запись в базе, а шаг навстречу экономии, креатива, или внутренней потребности быть особенным. И даже если некоторые из этих машин вызывают улыбку - они точно оставляют след в памяти.