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После 3-х лет серийного производства Тойота С-HR обновилась. Модель впервые получила вторую гибридную версию – еще более мощную бензиново-электрическую версию с двухлитровым бензиновиком и более спортивными настройками подвески. Чтобы узнать, насколько новый вариант более быстрый, чем обычный гибрид, мы доехали на этом кроссовере к самой западной точке Европы – мысу Кабо Да Рока в Португалии.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислава Плешакова и завода-производителя

Столица Португалии встретила нас солнечной погодой и целой шеренгой ярких обновленных C-HR, окрашенных в новый цвет "горящий сердолик". Все машины – в новом исполнении: гибрид с двухлитровым мотором. В первый день доехали в город Кашкаиш, а в следующий – на тот самый крайний мыс Старого Света.

Что нового?

Напомню, что название С-HR, которое существенно отличается от традиционных для "Тойоты" наименований моделей, несет в себе зашифрованную аббревиатуру Сompact High Rider. То есть "высоко посаженный компакт", по сути – городской кроссовер.

Toyota C-HR очень стильный. Даже после нескольких лет производства его дизайн воспринимается футуристическим. Ни одной плоской поверхности, настоящий король изогнутых линий. Перед нами – обновленная модель, хотя и заметить изменения не так просто. В первую очередь стал другим передний бампер, в котором теперь большая решетка, а противотуманные фары "переехали" выше. Вся оптика теперь светодиодная, изменился рисунок фар, потому что раньше лента ходовых огней была внизу, а теперь сверху. В заднем бампере – новый диффузор, а фонари соединены стильной линией черного спойлера.

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В гамме появилось три новых оттенка: красный, серо-голубой и наш – оранжевый металлик. Более того, теперь можно заказать машину одного цвета, а крышу – другого (например, белого, серого или черного).

Тестовые машины были обуты в стильные черные 18-дюймовые диски с низкопрофильными шинами, хотя все украинские комплектации будут иметь исключительно 17-дюймовые колеса с новым дизайном и шинами 215/60 R17.

Объем багажника в тестовых европейских авто – 377 литров. В украинских комплектациях немного меньше – 297 литров (290 у 2.0 Hybrid), ведь вместо "европейского" ремкомплекта в наших машин будет докатка.

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Главное – внутри

В салоне изменений не так много. Главные нововведения касаются мультимедийной системы. Во-первых, на 8-дюймовом экране вместо сенсорных кнопок появились физические ручки управления громкостью и настройками, а также кнопки меню. Во-вторых, система теперь работает с Apple CarPlay и Android Auto. Исчезли культовые цифровые часы, которые, кажется, были во всех "Тойотах" еще с прошлого столетия. А в декоре салона прибавилось новых материалов.

Главные изменения произошли под капотом. В линейке двигателей выбор сугубо бензиновых моторов уменьшился до одного – турбобензинового 1,2 л на 116 сил. А вместо двухлитровой бензиновой версии появилась топовая гибридная. То есть теперь С-HR впервые в классе будет иметь два гибридных исполнения. Более слабый силовой агрегат, который был раньше – с мотором 1,8 л общей мощностью 122 силы. Новый вариант состоит из двухлитрового бензинового мотора серии Dynamic Force на 152 силы и синхронного электродвигателя на 80 кВт (109 л.с.) и 202 Нм. Емкость тяговой батареи составляет 6,5 А•ч. Аналогичная 216-вольтная система используется на Lexus UX и Toyota Corolla. К сожалению, в гибридной "математике" мощность обоих моторов не складывается обычным суммированием. Поэтому общая мощность нашего C-HR достигает 184 сил. Но для такого авто и это немало.

"Меньший" гибрид после обновления получил новую литий-ионную батарею, которая стала более компактной и на несколько килограммов легче. А двухлитровый использует никель металл-гидридную АКБ, более мощную.

В линейке C-HR более сильный гибрид – самый динамичный. До 100 км/ч он разгоняется за 8,2 с против 11 секунд у слабого гибрида и чисто бензиновой версии. В то же время, максимальная скорость у гибридов скромнее – 180 км/ч у мощного и 170 км/ч у слабого. По этой характеристике на автобанах они уступают бензиновому с объемом 1,2 л, который можно разогнать до 190 км/ч. При этом даже чисто бензиновый вариант имеет скромный аппетит, потому что в среднем сжигает 6,6 л/100 км. Но гибридам все равно приходится значительно реже заезжать на заправку. "Более слабый" гибрид в городском режиме расходует всего 3,8 л/100 км, а более мощный – на 10% больше.

Такие цифры можно сравнить с дизельными двигателями европейских конкурентов, но с точки зрения экологичности "Тойоты" недостижимы. Согласно исследованиям японского производителя, 80% времени в городе бензиновый мотор гибрида не работает. Это дарит еще и абсолютную тишину в городском трафике. Впрочем, улучшенная звукоизоляция ощущается и на скорости, хотя после 130 км/ч в районе задних стоек появляется аэродинамический шум. Его особенно слышно, когда после сброса газа на скоростях до 120 км/ч электроника выключает бензиновый мотор.

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Комфорт или спортивность?

На серпантинах Португалии мы оценили новую ходовую двухлитрового гибрида. "Старшая" гибридная версия позиционируется как более спортивная, поэтому получила более динамичные настройки руля и подвески. Ее оснащают жесткими амортизаторами, перенастроен электроусилитель руля для точных реакций и лучшей обратной связи. Помогает достичь лучшей управляемости также один из самых низких центров масс в классе. Однако гоняться с португальскими сорвиголовами на серпантине "мешает" гибридная трансмиссия, которая не дает жесткой связи с мотором. Кроме того, тормоза имеют определенный холостой ход, ведь в первое мгновение нажатия педали активируется процесс рекуперации, и только потом вступают в работу тормозные механизмы.

С другой стороны, С-HR стал более комфортным. Новая платформа сделала его одним из лучших в классе на разбитых дорогах. Хотя пришлось поискать такие в окрестностях Кашкаиша, но выезжая к побережью океана, мы почувствовали результаты работы инженеров. В то же время, вынужден разочаровать любителей полного привода. Обе гибридные версии остаются переднеприводными. Полный привод есть только в бензиновой версии 1,2 л.

Электрификация наступает

Таким образом, японцы в ходе рестайлинга очень осторожно изменили внешность модели и сосредоточились на совершенствовании гибридной техники. Думаю, вскоре бензиновые моторы без электрических "ассистентов" вообще исчезнут из линейки. Уже сегодня среди 400 тысяч проданных C-HR 8 из 10 – в гибридном исполнении. И если в Европе гибриды выбирают 87% покупателей, то в Украине – чуть больше половины.

Появление мощной гибридной версии должно привлечь мужскую аудиторию, которая ценит динамику. Да, обновленный С-HR станет немного дороже, но и комплектации стали богаче, появилось новое оборудование. А выбор из двух гибридов еще раз демонстрирует, что не только дизелям, но и "чистым" бензиновикам уже не долго осталось...

Записаться на тест-драйв можно здесь.