Гибридный кроссовер Geely Galaxy получил больший запас хода и ценник в 13 470 долларов

На рынке Китая стартовал обновленный Geely Galaxy Starship 7 EM-i - модель 2026 года, которая уже с первых часов продаж привлекла внимание ценой. Она стала даже ниже, чем у предшественника: с учетом временной скидки старт составляет 95 800 юаней, то есть около 13 470 долларов. Для гибрида с большим запасом хода - это очень агрессивное предложение. Первым о запуске модели сообщило издание CnEVPost.

Как он меняется снаружи и внутри

Модель ориентирована не только на Китай. Starship 7 EM-i (на экспортных рынках знаком как Starray EM-i) уже собирают в Индонезии, а первые продажи за рубежом стартовали в прошлом году в Австралии.



По габаритам Starship 7 EM-i остался тем же компактным, но довольно вместительным кроссовером: 4740 мм в длину, 1905 мм в ширину и колесной базой 2755 мм. Это на несколько миллиметров больше его главного конкурента - BYD Song Pro DM-i.

Внешне обновления точечные, но технически машина стала заметно интереснее - прежде всего за счет новой версии гибридной системы.

Новый аккумулятор, ниже расход и больше мощности

Главные изменения - в силовой установке. Авто получило новую батарею LFP 19,09 кВт⋅ч, достаточную для 130–135 км хода на электротяге по циклу CLTC. Для сравнения: предшественник предлагал или 55 км, или около 120 км.

В смешанном режиме (полный бак + заряженная батарея) Starship 7 EM-i проезжает до 1575 км.

Еще один важный момент - уменьшенный расход топлива. При низком заряде батареи модель демонстрирует 3,15 л/100 км, что ощутимо лучше предыдущих 3,75 л.

Гибрид работает на системе Geely Leishen AI 2.0: тот же 1,5-литровый бензиновый мотор на 82 кВт, но электродвигатель стал мощнее - 175 кВт вместо 160 кВт. Это добавляет модели динамичности без ущерба для экономичности.

Модель готовят к глобальной экспансии

Starship 7 EM-i - один из ключевых "международных" продуктов Geely Galaxy. Компания активно увеличивает производственные мощности: кроме Индонезии, для сборки новых Galaxy планируют задействовать законсервированный завод SAIC-GM и часть производственных линий Lotus в Ухане.

Это прямой сигнал: модель готовят не только для внутреннего рынка, а для массового экспорта. И с ценой $13,5 тысяч - потенциал у нее действительно огромный.

Что это значит для глобального рынка

Geely продолжает агрессивно штурмовать сегмент гибридных кроссоверов, где уже доминирует BYD. Усиленный запас хода, очень низкая цена и приоритет на международные рынки делают Starship 7 EM-i одним из самых интересных конкурентов в классе.

В Европе эта модель пока не заявлена, но учитывая расширение производства вопрос выглядит скорее временным.