Fering Pioneer получил два тяговых электромотора и генератор, работающий на биодизеле. Он способен преодолевать 60-градусные подъемы и 1,4-метровые броды. Запас хода достигает 7000 км.

Британская компания Fering Technologies разрабатывает автомобили с рекордным запасом хода. Электрический внедорожник Pioneer сможет проезжать до 7000 км. на одной заправке. Фото и подробности о новой модели появились на официальном сайте автопроизводителя.

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Новый Fering Pioneer станет электрическим аналогом классического Hummer H1. Большой четырехдверный пикап имеет короткие свесы кузова и отличается грубым дизайном. Автомобиль получил огромные 22,5-дюймовые внедорожные шины.

В основе электрокара лежит алюминиевый каркас, а кузовные панели выполнили из легких композитных материалов, поэтому масса получилась относительно небольшой – 1,5 тонны. Еще столько же джип может перевозить.

Электромобиль Fering Pioneer получит два двигателя с общим крутящим моментом в 800 Н∙м (мощность пока держится в секрете). Максимальная скорость составляет 125 км/ч.

Аккумуляторная батарея у электрокара невелика – она обеспечивает всего 80 км запаса хода. Далее включается 95-сильный двигатель-генератор, работающий на биодизеле. Модульная конструкция авто позволяет установить несколько топливных баков – именно в этом случае можно проехать 7000 км на одной заправке. При желании один из баков можно заменить емкостью с питьевой водой.

На тестах новый Fering Pioneer продемонстрировал отличную проходимость — преодолевал 60-градусные подъемы и препятствия высотой в полметра. Клиренс внедорожника регулируется менее 300-800 мм, что позволяет форсировать 1,4-метровые броды.

Серийный Fering Pioneer появится в 2024 году и обойдется около 150 тыс. фунтов стерлингов ($180 000). Позже также представят шестиколесную версию модели.