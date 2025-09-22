Гиперкар от BYD побил рекорд скорости Bugatti, но до сих пор не является самым быстрым автомобилем в мире

Вскоре после того, как YangWang U9 Track Edition установил рекорд максимальной скорости для электромобилей, гиперкар вернулся с новым названием U9 Xtreme, и продемонстрировал нечто чрезвычайное – максимальную скорость в 496,22 км/ч. Этот показатель был достигнут на овале трека ATP Papenburg в Германии с Марком Бассенгом за рулем.

Однако, гиперкар от BYD до сих пор не является самым быстрым автомобилем в мире, ведь рекорд был установлен только в одном направлении. Сейчас титул самого быстрого в мире до сих пор остается за SSC Tuatara, что имел среднюю скорость в обоих направлениях 455,3 км/ч. Несмотря на это, U9 Xtreme затмил Bugatti Chiron Super Sport 300+, на котором в 2019 году Энди Уоллес разогнался до 490,48 км/ч.

То, что китайский электромобиль обошел один из самых уважаемых европейских гиперкаров, само по себе является значительной вехой. U9 в варианте Xtreme гиперкар оснащен четырьмя электромоторами, выдающими 2978 л.с.. Это более чем вдвое больше 1288 л.с. у обычного U9. Кроме того, машина получила архитектуру на 1200 вольт и значительно более плотный аккумулятор, чем все другие модели BYD.

Производство ограничат 30 единицами, а цены пока держат в тайне. Компания также подтвердила, что U9 Xtreme преодолел круг Нюрбургринга со временем 6:59.157, побив рекорд серийного электромобиля в Xiaomi SU7 Ultra, который установил время 7:04.957 в начале этого года.