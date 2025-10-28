General Motors отказывается от Apple CarPlay во всех своих автомобилях: что это значит на самом деле

Когда компания впервые объявила об отказе от CarPlay в своих электрокарах, она объяснила это “вопросами безопасности” и “удобства использования”. В свежем интервью подкасту The Verge генеральный директор Мэри Барра заявила, что пользователи якобы жаловались на неудобство работы CarPlay: “Мы получали много отзывов о том, что переключение между системами было неуклюжим и могло отвлекать водителей”.

Однако для большинства потребителей такая аргументация выглядит слабой. Если интерфейс работает плохо - логичнее его усовершенствовать, а не полностью убрать. Тем более, что именно CarPlay и Android Auto позволяют владельцам авто использовать любимые программы, карты и сервисы без лишних подписок или аккаунтов.

Бизнес-модель вместо выбора

GM фактически стремится замкнуть пользователя в собственной цифровой экосистеме. Компания планирует развивать платные сервисы — от навигации до потоковых данных и функций, которые ранее были бесплатными. Как отмечают аналитики, это типичный бизнес-ход: ограничить свободу пользователей, чтобы потом продавать доступ к тому, что когда-то было стандартом. “Речь идет не о безопасности — речь идет о контроле”, — отмечают эксперты рынка.

Авторы Motor1 провели собственный эксперимент: на iPhone 14 без SIM-карты CarPlay продолжал работать без доступа к Интернету или учетной записи Apple ID. Карты корректно показывали маршрут и дорожные данные, даже когда связь исчезла. Это подтверждает, что система не требует постоянного подключения или сторонних подписок - в отличие от того, что предлагает GM.

Почему это важно

Отказ от CarPlay и Android Auto означает не только потерю удобства. GM сможет монетизировать соединения, навигацию, OTA-обновления, а также блокировать модификации на вторичном рынке. Таким образом, вместо открытой интеграции с Apple или Google, автопроизводитель фактически стремится создать собственную “замкнутую систему”, где каждая функция потенциально станет подпиской.

Ford выбрал противоположный путь

В отличие от GM, Ford официально заявил, что не планирует отказываться от CarPlay и Android Auto. “Мы не считаем, что должны зарабатывать на клиентах, ограничивая их выбор”, — сказал генеральный директор Ford Джим Фарли. Ford уже сочетает CarPlay с беспилотной системой BlueCruise, доказывая, что интеграция смартфона и собственной экосистемы возможна без конфликта.

Позиция GM

В ответ на критику GM заявила, что существующие автомобили с бензиновыми двигателями пока останутся с поддержкой CarPlay и Android Auto “в ближайшем будущем”. “Мы ценим наше сотрудничество с Apple и Google и остаемся сосредоточенными на опыте, который нравится клиентам”, — говорится в официальном заявлении. Впрочем, очевидно, что в будущих моделях GM будет делать ставку только на собственную операционную систему и платные сервисы.