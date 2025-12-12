GM возродила забытую "Омегу" 90-х и продала его за $80 000: фото

Седан, который GM называет “самым роскошным бразильским автомобилем своего времени”, был локальной версией знакомой для украинцев Opel Omega и Vauxhall Carlton. Кроме того, он даже имел родственные связи с легендарными Lotus Omega. В США эта модель была известна как Cadillac Catera, продававшаяся в конце 90-х.

Восстановленный автомобиль - Omega CD 1994 года - получил заводской тюнинг от немецкого ателье Irmscher и редкий для того времени цифровой щиток приборов, пишет Carscoops. Под капотом - 3,6-литровый рядная “шестерка” мощностью около 200 л.с., которая работает в паре с 4-ступенчатым “автоматом”, передающим мощность на задние колеса.

По данным Chevrolet, этот Omega принадлежал топ-менеджеру из финансового сектора Бразилии, и несмотря на неплохое состояние его восстановили до вида “как из автосалона”. Машину полностью разобрали, оценили состояние каждой детали и или отреставрировали ее, или заменили на оригинальную заводскую.

После сборки седан прошел серию динамических тестов на полигоне GM - буквально как новый автомобиль перед запуском в производство. Кузов получил новое лакокрасочное покрытие, фары восстановили до первоначальной прозрачности, а салон заново обтянули материалами, аутентичными для середины 90-х.

Аукцион состоялся 6 декабря в музее Карде. Итоговая цена - 437 500 реалов - фактически приравнивает отреставрированный Omega к новому Chevrolet Silverado на местном рынке. Это впечатляющий результат для модели, о которой вне Бразилии давно забыли.

Omega стал первым автомобилем большого проекта Chevrolet Vintage. GM уже подтвердила, что следующими станут раллийный пикап Chevrolet S10, а также модифицированные Opala, Monza и Kadett GSi. Все они получат такой же “фабричный” уровень внимания и реставрации.