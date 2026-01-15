Гоночный Ferrari Михаэля Шумахера продадут на аукционе в Париже: какая цена

О предстоящем аукционе сообщил дом RM Sotheby's. Именно этот Ferrari F310B, шасси №179, будет участвовать в торгах 28 января в Париже. Болид является одним из немногих, которые реально использовал Шумахер во время гоночного уикенда, а его ориентировочная стоимость оценивается в 6,5–8,5 миллиона долларов.

Болид напряженного сезона 1997 года

Ferrari F310B стал эволюцией модели F310 образца 1996 года и вошел в историю как последний автомобиль Ferrari, созданный под руководством легендарного конструктора Джон Барнард. Уже в середине сезона он покинул Скудерию, перейдя в команду Arrows.

Шасси №179 дебютировало во второй половине чемпионата, когда борьба за титул между Шумахером и Жак Вильнев достигла апогея. Сам Шумахер использовал этот болид, в частности, в квалификации Гран-при Бельгии на трассе Спа-Франкоршам, прежде чем пересесть в гоночный автомобиль.

Monza, Австрия и непростой год Ferrari

На домашнем этапе в Монце болид достался напарнику Шумахера Эдди Ирвайн. Однако Ferrari тогда столкнулась с проблемами перегрева шин Goodyear из-за высокой температуры асфальта. В результате - только девятое и десятое места на старте, шестое место Шумахера и восьмое Ирвайна на финише.

В Австрии на трассе A1 Ring Ирвайн снова пилотировал это шасси, но гонка завершилась неудачно - инцидент с Жан Алези привел к жесткому столкновению. После этого F310B в основном использовали как запасной автомобиль в финальных гонках сезона.

Драма титула и конец эпохи

Сезон 1997 года запомнился не только техническими нюансами, но и драматической развязкой. После ключевой победы Шумахера в Сузуке титул решался на финальном этапе в Хересе. Там произошло печально известное столкновение Шумахера и Вильнева, которое завершилось дисквалификацией немца из итогового зачета чемпионата.

Именно Ferrari F310B стал последним болидом своего поколения - это была финальная модель Формулы-1 со сликовыми шинами перед переходом на канавковую резину в 1998 году.

Техника, которая до сих пор жива

Проданный Ferrari в 1999 году, болид сменил нескольких коллекционеров, а с 2014 года хранился в Audrain Auto Museum в США. Автомобиль сохранил оригинальный 3,0-литровый V10 с развалом 75 градусов, который развивает до 730 л.с., семиступенчатую секвентальную коробку передач и аутентичный аэродинамический обвес сезона 1997 года.

Вместе с болидом покупатель получит так называемую "красную книгу" Ferrari, запасной комплект дисков BBS, гоночные ремни, домкраты и другое оборудование. Кроме того, автомобиль допущен к программе Ferrari F1 Clienti, что позволяет выезжать на легендарные трассы, в частности Муджелло и Спа.

Сколько стоит история Формулы-1

По оценкам экспертов, Ferrari F310B Шумахера имеет все шансы уйти с молотка за сумму от 6,5 до 8,5 миллиона долларов. Для коллекционеров это не просто гоночный автомобиль, а живая часть одной из самых громких страниц в истории Формулы-1.