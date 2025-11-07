Гонорары от концертов певица снова направила на автомобили для ВСУ

Вчера вечером, 6 ноября, на ФБ-странице украинской певицы было размещено короткое видео, где на загородной дороге приостановилась длинная колонна машин. На несколько секунд появилась в кадре и сама Ирина.

И хотя количество автомобилей, закупленных к передаче в армейские подразделения не указывается, в режиме стоп-кадра насчитано 29 машин. На этой цифре Авто24 настаивать не будет, поскольку машин может быть больше, но точно не меньше.

Певица озвучила видео короткой подписью: "Новая партия автомобилей, которые нам удалось закупить для ВСУ! Слава Украине!". Коротко, но метко.

С 14-секундного сюжета видно, что все автомобили прошли предварительную подготовку. Каждый кузов аккуратно окрашен в матовый темно-зеленый цвет, присущий военной технике.

Автомобили направляются на какие-то торжества, о чем свидетельствуют большие полотнища сине-желтых флагов, выведенные на древках из правых передних окон машин.

Вероятно, по традиции где-то на большой площади или поляне будет проведена видеосъемка с отчетом украинской певицы. Так она каждый раз отчитывается, куда пошли деньги с концертов и добровольных пожертвований поклонников ее творчества и тех, кто таким образом решил финансово поддержать приобретение техники для ВСУ.