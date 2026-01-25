На какой именно Toyota сразятся фанты новой версии игры Forza Horizon 6

Вместе с демонстрацией геймплея разработчики показали новую обложку игры - и центральное место на ней занял ярко-красный GR GT, изображенный в узнаваемом японском антураже, сообщает Auto24.

Напомним: Toyota представила два новых спорткара GR GT и GR GT3: фото, характеристики

Япония, которую все ждали

Визуальная стилистика Forza Horizon 6 открыто заигрывает с японской автомобильной культурой - сакуры, пагоды, гора Фудзи, ночные улицы мегаполиса и внедорожный Land Cruiser на фоне бездорожья.

Игрокам обещают настоящий “вкус Японии”, ведь игровая карта вдохновлена районами Токио. Кроме того, Forza Horizon 6 будет иметь заезды в стиле Дайкоку, дуэли на горных перевалах “тоуге”, а также новый режим Estate. На этом фоне неудивительно, что Toyota активно использует игру как платформу для популяризации своей спортивной линейки.

Gazoo Racing без Toyota

Отдельного внимания заслуживает сам факт, Gazoo Racing окончательно отказалась от брендинга Toyota, сократив название до TGR. Подразделение все больше позиционируется как самостоятельный игрок в мире высокопроизводительных авто.

Также интересно: Opel представил впечатляющий концепт, на котором можно будет "погонять" в Gran Turismo 7

Именно поэтому GR GT и будущий GR GT3 становятся ключевыми фигурами новой идентичности - и Forza Horizon 6 идеально подходит для этого образа.