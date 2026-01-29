Gran Turismo 7 впервые добавляет китайский автомобиль

Эту роль взял на себя Xiaomi SU7 Ultra, который появится в игре 29 января, отмечает Carscoops. Его дебют символизирует важный шаг не только для самой серии Gran Turismo, но и для автомобильной индустрии Китая, которая стремительно заявляет о себе на глобальном уровне.

Xiaomi SU7 Ultra - новая веха для серии GT

Xiaomi, известна во всем мире как производитель смартфонов и бытовой электроники, последние годы активно развивает автомобильное направление. SU7 Ultra стал кульминацией этих усилий - это высокопроизводительный электроседан, созданный с прицелом на конкуренцию с европейскими и мировыми лидерами сегмента.

Появление SU7 Ultra в Gran Turismo 7 является знаком признания. Франшиза традиционно тщательно отбирает автомобили, и участие в ней часто воспринимается как подтверждение статуса модели. Для Xiaomi это означает выход на новый уровень восприятия среди автолюбителей во всем мире.

Gran Turismo как витрина для новых брендов

Серия Gran Turismo уже десятилетиями знакомит миллионы игроков с автомобилями, о которых они могли никогда не слышать. Для SU7 Ultra это шанс получить глобальную узнаваемость далеко за пределами Китая. Однако, китайский электроседан не единственная новинка обновления 1.67. Вместе с ним в игру добавляют еще два серьезных автомобиля, ориентированные на трек, что точно заинтересуют фанатов кольцевых гонок.

Porsche и Hyundai пополняют гоночный парк

Одной из ключевых новинок стал Porsche 911 GT3 R поколения 992 - полноценный гоночный болид класса GT3. Это уже второй автомобиль этой категории за короткое время, ведь в декабре в игру добавили Ferrari 296 GT3. Теперь у немецкого и итальянского соперников появляется прямое противостояние на трассах GT7.

Третьей новинкой стал Hyundai Elantra N TC. Он не только расширяет гоночный парк игры, но и дополняет новую коллекцию Hyundai N, которая появляется в меню кафе Gran Turismo.

Новые соревнования на легендарных трассах

Обновление также приносит три новых события серии World Touring Car. Игроки смогут испытать свои автомобили на World Touring Car 600 на Нюрбургринге, World Touring Car 700 на трассе Спа-Франкоршам и World Touring Car 800 на легендарной горе Панорама в Австралии. Таким образом, версия 1.67 не только делает исторический шаг с появлением первого китайского автомобиля, но и существенно расширяет гоночный контент для фанатов Gran Turismo 7.