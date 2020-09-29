А еще у китайского "Черного шара" необычное оформление багажника.

Стендовый шоукар Great Wall Black Bullet демонстрирует радикально настроенную для бездорожья версию пикапа Great Wall Pao.

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Изменения начинаются со специального переднего бампера, который не только выглядит жестким, но и будет способствовать улучшению качеств полугрузовика на бездорожье. Кроме того, Black Bullet имеет новый капот с большим воздухозаборником. Black Bullet также получил спортивные черные колеса с грязевыми покрышками, шноркель, светодиодную панель на крыше и расширенные колесные арки.

Фото: Great Wall Black Bullet / Carscoops

Great Wall также значительно изменил облик задней части пикапа, установив новый бампер, лебедку, буксирные крючки и хромированные выхлопные трубы, а главное – массивную панель над открытым кузовом, в которой прячется полноразмерное запасное колесо и есть собственные фары.

Модификации продолжаются В салоне, на сиденьях, дверных панелях и приборной панели есть черно-белая стеганая кожа, с оранжевыми акцентами.

Хотя концепт выглядит впечатляюще, остается неясным, намерен ли Great Wall запустить "Черный шар" в производство.

Фото: базовая версия Great Wall Pao / Great Wall