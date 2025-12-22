Great Wall Motor намекает на новый ретро-бренд и готовит расширение модельной линейки

Как пишет CarNewsChina, по словам Ли, это не просто дополнение к нынешнему ассортименту, а “совершенно новая продуктовая серия”, которая откроет отдельное направление в портфолио компании. Он подчеркнул, что новинка не вписывается в философию ни одного из пяти текущих брендов GWM. Она не повторяет массовую SUV-линейку Haval и не перекликается с брутальным оффроуд-стилем Tank.

Читайте также: Great Wall готовится к строительству европейского завода

Так же она не разделяет роскошно-технологическую концепцию Wey, не соответствует молодежному образу электромобилей Ora и не имеет характера пикапов Great Wall Poer. Вероятно, компания готовится к запуску шестого бренда, который будет существенно отличаться от имеющихся.

Дизайн в стиле ретро-премиум

На тизерах видно удлиненный, обтекаемый кузов с выразительно округлыми формами, большой хромированный задний бампер и длинный ряд букв-идентификаторов на корме. Такая стилистика отсылает к классическим автомобилям прошлого века, но с очевидным современным акцентом на премиальность.

GWM укрепляет позиции в высшем сегменте

Параллельно компания продвигается в направлении премиума. В начале 2025 года Great Wall Motor создала “бизнес-группу ультралюксовых автомобилей”, которую возглавляет Вэй Цзяньцзюнь. План - производство моделей стоимостью более 1 млн юаней (около $142 000).

Продажи GWM в ноябре составили 133 200 автомобилей, что на 4,57% больше, чем в прошлом году. За период январь - ноябрь 2025 года компания реализовала 1 199 700 авто (+9,26%), установив новый исторический рекорд. Сегмент NEV (автомобили новой энергии) составил 40 113 машин в ноябре (+11,43%), а всего за год - 243 500 единиц.

Также интересно: Great Wall создает суперкар, что бросит вызов Ferrari SF90

Кроме того, GWM активно укрепляет присутствие за рубежом, продав 57 309 автомобилей только за ноябрь (+32,7%) и 368 700 единиц за 11 месяцев. Официальных деталей о новом ретро-бренде пока нет, но судя по коммуникации топ-менеджмента, дебют может стать одним из самых громких событий китайского автопрома в ближайшее время.