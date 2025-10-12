Great Wall создает суперкар, который бросит вызов Ferrari SF90 - премьера в 2026 году

Проект находится в разработке уже более четырех лет и ведется в рамках вновь созданной “Бизнес-группы ультралюксовых автомобилей”, которую возглавляет сам Вэй. Ранее в базе патентов появилась торговая марка Zixin Auto (“Автомобиль уверенности”), сообщает сайт CarNewsChina. Именно под этим брендом, вероятно, появится суперкар Great Wall. Он должен стать прямым конкурентом Yangwang U9 от BYD в сегменте ультралюксовых гибридов.

Первые изображения машины появились еще в июле 2025 года во время празднования 35-летия GWM: тогда внимательные зрители заметили силуэт спортивного автомобиля с широкими крыльями, похожий на среднемоторный суперкар.

Ferrari - как ориентир

Технический директор компании Ву Хуэйсяо подтвердил, что Ferrari SF90 служит эталоном для нового проекта. По предварительным данным, авто получит плагин-гибридную силовую установку, состоящую из 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом в сочетании с электромотором и будет иметь общую мощность около 1000 л.с. Ожидается, что суперкар будет демонстрировать разгон от 0–100 км/ч менее чем за 3 секунды и максимальную скорость более 350 км/ч.

При этом его стоимость будет существенно ниже, чем у конкурентов: ожидаемая цена - около 2 млн юаней (≈280 000 долларов США), что вдвое дешевле Ferrari SF90 в Китае. Автомобиль разрабатывается с акцентом на аэродинамику, легкие материалы и сочетание европейских и китайских дизайнерских мотивов.

Большой шаг для GWM

Для Great Wall, известной благодаря внедорожникам и пикапам, это поворотный момент - выход в мир суперкаров. Если компании удастся достичь заявленных характеристик, ее новинка присоединится к элитной когорте V8 плагин-гибридов, куда входят Porsche 918 Spyder, Koenigsegg Regera, Ferrari SF90 и новые модели Aston Martin и Lamborghini.