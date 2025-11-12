Громада с Волыни купила мусоровоз с функцией два в одном: что это дало

С появлением такой техники коммунальщики поселка имеют возможность выполнять сразу две операции – расчищать улицы от снега и попутно собирать из контейнеров на придомовых территориях твердые бытовые отходы.

При необходимости машину на шасси JAC в период длительных снегопадов с большим количеством осадков можно использовать только на расчистке снега.

Читайте также Мусоровоз продали, хотя ввезли как "гуманитарку"

Фронтальный гидравлический снежный отвал (плуг) будет надежным инструментом для расчистки уличной сети и тротуарных зон.

Без полного привода, но мощный

Как сообщает на своей ФБ-странице Турийский поселковый совет, новый автомобиль пришел на замену старенькому мусоровозу, что отслужил поселку три десятка лет и уже физически не мог справляться с операционной нагрузкой.

Здесь классическая задняя загрузка контейнеров любой размерной группы. Фото: Турийский поселковый совет

В сообщении мэрии марка и модель не упоминаются, но по фото видно, что это китайский JAC N120 с колесной формулой 4х2 и двигателем номинальной мощностью двигателя 152 кВт. По надстройке, ее производитель также не упоминаются, но это точно сделано в Украине в цехах завода VIVA.

Кто строит мусоровозы со снежными отвалами

Здесь следует отметить, что на китайском шасси JAC N120 в украинском сегменте выпуска мусоровозов с фронтальными снежными плугами лидируют три основных производителя – "Будшляхмаш" со своим мусоровозом СБМ-401/1, "Киевспецтех" с моделью СВ-501.2 и завод спецтехники VIVA с моделью "Медиум Б 18-20".

Со снежными отвалами мусоровоз АТ-4021 на шасси Dayun CGC1120 компании "Альфатекс" (вверху) и СБМ-401/1 "Будшляхмаша" на ходовой JAC N120 (внизу). Фото производителей

Есть еще один не менее известный украинский производитель спецтехники из Кременчуга. Тамошний "Альфатекск" также выпускает мусоровозы (АТ-4041 с задней загрузкой и др.) с фронтальными снежными отвалами, но он сторонник другого китайского шасси.

Читайте также Запорожский регион планирует еженедельно поставлять технику в коммунхозы

Свои надстройки и фронтальные навески шасси он обычно ставит на ходовую Dayun CGC1210 или другую модель, если бункер имеет меньшую кубатуру.

VIVA будет работать в коммунхозе городка

В Турийское жилищно-коммунальное предприятие поступила модель мусоровоза с бункером на 20 кубических метров. Ее производителем является упомянутая VIVA.

Круиз-контроль на уборке мусора явно лишний, но все остальное очень ценно. Фото: Турийский поселковый совет

Она имеет заднюю загрузку и мощный пресс с коэффициентом плотностью трамбовки отходов не менее 1:6, но это зависит от версии и выбора заказчика. Это значительно лучше степень сжатия относительно старого мусоровоза в парке коммунхоза.

Читайте также Кто заплатил за спецтехнику громадам прифронтовой области

К тому же новый спецавтомобиль оснащен современным оборудованием и комфортными условиями труда водителя и операторов – трехместная кабина "китайца" минимизирует усталость людей во время смены.

Деньги на спецтранспорт ни у кого не просили

Автомобиль не подаренный, он приобретен за средства местного бюджета. Стоимость составляет 4 миллиона гривен.

Однако финансовые затраты того стоят – сделан результативный шаг не только для улучшения ситуации со сбором и вывозом твердых бытовых отходов в громаде, но и зимней уборки от снега улиц поселка и дорог к селам громады.