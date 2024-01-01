В десяти населенных пунктах будут ездить "клиники на колесах": что это за машины

Передвижные амбулатории в виде кубообразного фургона из сэндвич-панелей построены на хорошо известных в Украине 146-сильных шасси Iveco Daily с 6-ступенчатой коробкой передач и всевозможными современными системами помощи водителю. Отзывы положительные – надежное, не капризное шасси.

Здесь не полный привод, но по сельской грунтовой дороге такой автомобиль идет без потуг, не говоря уже об асфальте или шоссейной брусчатке. Это уже доказано на практике каретами скорой медицинской помощи, хлебовозками, маршрутными автобусами, машинами оперативных служб на такой ходовой базе.

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"Амбулаторию на колесах" не стоит путать с каретами скорой медицинской помощи, поскольку у этих машин совершенно разный функционал, не говоря уже о комплектовании. Хотя много похожего есть.

Общий вид мобильной амбулатории на шасси Iveco Daily. Фото: БФ "Пациенты Украины".

В первую очередь, речь идет о мобильном кабинете врача соответствующего профиля. Мобильные бригады будут предоставлять полный спектр услуг стационарного Центра первичной медико-санитарной помощи, таких как общая консультация, диагностика, лечение, лабораторные услуги, УЗИ, вакцинация, помощь матери и ребенку, офтальмология, ЭКГ и тому подобное.

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Передвижная амбулатория имеет все необходимое медицинское оборудование. В частности, электрокардиограф, дефибриллятор, монитор пациента, пульсоксиметр и портативный УЗИ аппарат. Еще есть кислородный концентратор, реанимационный набор и различные анализаторы крови.

Каждая мобильная клиника имеет систему кондиционирования и вентиляции, обогреватель, резервуары для воды, генератор и аккумуляторы для резервного питания, чтобы работать удаленно в условиях, сложившихся в Украине.

Внутренняя комплектация идентична стационарной. БФ "Пациенты Украины".

Мобильные поликлиники получили как города, так и сельские громады. О комплектации громад таким крайне необходимым специализированным транспортом доложили и прокомментировали их значение для населения руководители отдельных сообществ.

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В частности, председатель Раздельнянской городской территориальной громады Одесской области Валерий Шовкалюк, уверяет, что мобильная амбулатория – это новый уровень доступности медицинских услуг для громады.

"Теперь жители самых отдаленных населенных пунктов смогут получать качественную и комплексную медицинскую помощь. Забота о здоровье каждого жителя общины остается нашим главным приоритетом", – отметил Валерий Шовкалюк.

Кроме складывающихся ступеней, предусмотрена также лифтовая платформа для приема людей на инвалидной коляске. Фото: БФ "Пациенты Украины".

С таким мнением соглашается и поселковый голова, руководитель Солонянской громадіы Днепропетровщины Михаил Копейко. Он отмечает, что полученная мобильная поликлиника – это реальная забота о здоровье каждого жителя, особенно тех, кто проживает в отдаленных селах.

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"Для нас принципиально важно, чтобы каждый житель Солонянской громады, независимо от места жительства, имел доступ к качественной медицине. Теперь качественная медицинская помощь станет значительно доступнее", – признал поселковый голова Михаил Копейко.

Об Iveco Daily можно рассказывать долго, особенно с надстройкой мобильной амбулатории. БФ "Пациенты Украины".

Аналогичные сообщения поступают и из других громад. Всего в регионах уже практически завершили процедуру государственной регистрации в Сервисных центрах МВД всех десяти "Амбулаторий на колесах".

Передачу спецтранспорта медицинского профиля при финансировании правительства Германии организовала Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). Технику получили громады шести регионов – Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.

Медикам и пациентам будет комфортно, а водителю на такой машине работать легко – техника надежная. БФ "Пациенты Украины".