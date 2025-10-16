Группа крови в водительском удостоверении: нужна ли она?

С 2019 года в Украине предусмотрено, что новые бланки водительского удостоверения могут содержать группу крови и резус-фактор водителя. Эта информация предназначена для скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Однако на практике не все водители видят эти данные в своих удостоверениях - особенно после обмена или восстановления документа.
Когда группу крови вносят в удостоверение
Данные о группе крови берутся из медицинской справки, которую подают при сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД. Во время "военного положения" представление справки не является обязательным, поэтому новые удостоверения могут выдаваться без этой записи.
Почему группа крови может "исчезнуть" после обмена
Отсутствие подтверждения в медицинской справке. Если при обмене не подается действительная справка или в ней нет данных о группе крови, сервисный центр не имеет оснований для внесения информации.
Необязательность поля
В современном бланке удостоверения графа с группой крови не является обязательной. Данные вносятся только с согласия водителя.
Упрощение во время "военного положения"
В этот период медицинская справка не требуется при обмене удостоверения, поэтому поле может остаться пустым.
Как внести группу крови в удостоверение
Чтобы группа крови была отражена в водительском удостоверении, необходимо:
- подать действительную медицинскую справку с соответствующими данными;
- предоставить письменное согласие на внесение этой информации;
- отметить желание внести группу крови при подаче документов на обмен или восстановление удостоверения.
После этого администратор сервисного центра МВД внесет данные в новый бланк.
Важно
Отсутствие группы крови в удостоверении не влияет на законность права управления. Все удостоверения, выданные до 2019 года (даже при СССР), остаются в силе - обмен не нужен.