Группа крови в водительском удостоверении: нужна ли она?

С 2019 года в Украине предусмотрено, что новые бланки водительского удостоверения могут содержать группу крови и резус-фактор водителя. Эта информация предназначена для скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Однако на практике не все водители видят эти данные в своих удостоверениях - особенно после обмена или восстановления документа.

Когда группу крови вносят в удостоверение

Данные о группе крови берутся из медицинской справки, которую подают при сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД. Во время "военного положения" представление справки не является обязательным, поэтому новые удостоверения могут выдаваться без этой записи.

Почему группа крови может "исчезнуть" после обмена

Отсутствие подтверждения в медицинской справке. Если при обмене не подается действительная справка или в ней нет данных о группе крови, сервисный центр не имеет оснований для внесения информации.

Необязательность поля

В современном бланке удостоверения графа с группой крови не является обязательной. Данные вносятся только с согласия водителя.

Упрощение во время "военного положения"

В этот период медицинская справка не требуется при обмене удостоверения, поэтому поле может остаться пустым.

Как внести группу крови в удостоверение

Чтобы группа крови была отражена в водительском удостоверении, необходимо:

подать действительную медицинскую справку с соответствующими данными;

предоставить письменное согласие на внесение этой информации;

отметить желание внести группу крови при подаче документов на обмен или восстановление удостоверения.

После этого администратор сервисного центра МВД внесет данные в новый бланк.

Важно

Отсутствие группы крови в удостоверении не влияет на законность права управления. Все удостоверения, выданные до 2019 года (даже при СССР), остаются в силе - обмен не нужен.