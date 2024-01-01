Грузовик DAF XD 450 переделали в мобильную палату для пациентов с избыточным весом

Такая карета с кроватью и оборудованием интенсивной терапии революционизирует неотложную помощь. Благодаря такому комплектованию кубообразного фургона есть возможность транспортировать больных, нуждающихся в интенсивной терапии, в гораздо лучших условиях, чем в классических реанимобилях.

Машина интенсивной терапии с ходовой на шасси DAF XD 450 FA 4×2 и всей комплектацией обошлась налогоплательщикам в 870 000 евро. По словам представителя мэрии Хеалта Хачера, "такая инвестиция является еще одним шагом к модернизации системы здравоохранения и поддержки современной экстренной службы".

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Об инновационной карете медицинской помощи пишут heute.at и ряд других ресурсов. Эксперты предполагают, что это, вероятно, самое современное и единственное в Европе транспортное средство с мобильной палатой интенсивной терапии на шасси десятитонной машины.

Карета медицинской помощи будет задействована по двум основным направлениям. В первом случае предусмотрена транспортировка пациентов интенсивной терапии между больницами, а во втором – для профессионального ухода за людьми с ожирением в неотложных медицинских ситуациях.

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Фото: Дениз Ауэр

Для перевозки пациентов весом до 300 кг автомобиль оборудовали специальной кормовой подъемной платформой. Это аналог бортового лифта, которыми оснащают обычные грузовики продуктовой или промышленной группы товаров, но в адаптированной версии для перемещения кровати-каталки.

Одной из главных инноваций являются новые сверхсовременные носилки в виде кровати на колесах. Этот атрибут укомплектован 16 медицинскими приборами. Его общая грузоподъемность составляет 600 килограммов, из которых под оборудование и аппаратуру отведено 300 кг и столько же для перевозки больного с избыточным весом.

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Такая каталка обеспечивает плавную транспортировку пациентов из машины в стационар или наоборот без отключения важных систем интенсивной терапии. Среди основных приборов такая кровать на колесах получила аппарат искусственной вентиляции легких, перфузоры, монитор диагностики и тому подобное.

Автомобиль такого назначения получил усовершенствованную систему амортизации. Она соответствует лучшим образцам пассажирских машин, что присуще автобусам дальнего следования. Поэтому здесь ход не такой как в грузовиках, а значительно мягче, благодаря системе плавного гашения амплитуды колебаний и виброзащиты.

Фото: Дениз Ауэр

DAF XD 450 на коротком шасси 4×2 укомплектован полностью пневматической подвеской, полным комплектом камер, которые заменяют зеркала, и дополнительным остеклением правой части кабины. В моторной нише стоит 11-литровый двигатель мощностью 450 л. с.

Для защиты пациентов от внешних помех во время движения двигатель, ниша автономного дизельного электрогенератора, салон из сэндвич-панелей имеют усиленную звукоизоляцию. Центральный монитор позволяет спасательной команде следить за жизненно важными параметрами пациентов в режиме реального времени.

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Водитель почти 10-тонной машины также получил новейшие технологии безопасности транспортного средства в дороге и системы помощи. Цифровые боковые зеркала повышают четкость, ассистенты поворота уменьшают риск при повороте, а ассистент светофора помогает водителю экстренной помощи минимизировать маневры при торможении и ускорении.