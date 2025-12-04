Грузовик повис на мосту в результате ДТП: водитель провел над пропастью 5 часов

Как пишет Carscoops, по данным пожарной службы Сент-Олбанса, инцидент произошел около пяти утра во вторник. Удар был настолько сильным, что кабина перелетела через край моста. Единственное, что удержало многотонную машину от полного опрокидывания, - это тяжелый груз кирпича в полуприцепе. Именно он спас водителю жизнь.

Водитель провел в подвешенной кабине пять с половиной часов. Все это время он оставался буквально в шаге от смертельного падения. Чтобы избежать худшего сценария, спасатели действовали невероятно осторожно: они протянули ремень через боковые окна и закрепили кабину, чтобы стабилизировать конструкцию.

После этого началась самая сложная часть. На видео с места происшествия видно, как спасателя привязывают к крану и медленно опускают к зависшей кабине. Добравшись до водителя, он закрепил его на страховке, после чего обоих осторожно подняли на мост.

Несмотря на пять с половиной часов в ужасных условиях и высокий риск трагедии, водитель вышел из ситуации невредимым. Начальник пожарной охраны Пойнт-Плезант Джереми Брайант отметил, что за много лет через этот мост проехали тысячи грузовиков, но еще никогда ни один не зависал так в воздухе.

“Здесь не было другого способа добраться до водителя, кроме как с помощью веревки”, - отметил он. Спасательную операцию уже назвали одной из самых сложных и одновременно самых успешных в регионе за последние годы.