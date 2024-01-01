Грузовики MAN TGX до армейской логистики не дошли, потому что их продали на Волыни

Аферу с транспортом разоблачили детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области. Об этом говорится в рассказе на ФБ-странице ведомства.

В ходе следствия детективы установили, что фигурант купил два грузовых автомобиля марки MAN TGX в странах Европейского Союза. При пересечении таможенной границы он задекларировал магистральные тягачи как гуманитарную помощь, используя для этого реквизиты благотворительной организации.

Читайте также Волынский автосалон по продаже гуманитарных авто прикрыли

Такое таможенное оформление позволяет не уплачивать в бюджет причитающиеся таможенно-налоговые платежи. Это обычная практика, разрешена законодательством Украины для ввоза автомобилей гуманитарного назначения.

Поэтому волынянин не уплатил ввозную пошлину и налоги при импорте транспортных средств. Однако вместо передачи автомобилей в Силы обороны или для гуманитарных миссий мужчина начал продавать машины...

Читайте также За продажу "гуманитарных" авто мужчину осудили с конфискацией имущества

Детективы завершили досудебное расследование в отношении ложного волонтера и направили дело в суд. Мера наказания там будет определена уже в ближайшее время.