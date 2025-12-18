Грузовики Volvo FH Autonomous с автопилотом уже выпускаются серийно

Ранее экспериментальные магистральные тягачи Volvo с маркировкой "Autonomous" встречались на дорогах (см. видео ниже). В основном это были технологические дороги горных предприятий на севере Скандинавии.

Но уже сейчас началось заводское производство, что позволит ускорить поставки этих автомобилей заказчикам, снизить расходы и устранить дефицит водительских кадров.

По сообщению Volvo Autonomous Solutions (Автономные решения Volvo), первый автономный грузовик Volvo FH заводского производства уже изготовлен на заводе Volvo Buses в Сеффле.

Не в лаборатории, а серийно на заводе

Завод в Сеффле, давно известен своим производственным опытом, здесь успешно интегрировали в базовую платформу Volvo FH передовые автономные технологии VAS, включая бортовые вычисления, LiDAR, радар, камеры и IMU, в платформу Volvo FH.

Результатом является автономный грузовик OEM-класса, разработанный для сложных условий перевозки грузов. Это достижение знаменует смелый и результативный шаг компании к масштабной индустриализации автономных горнодобывающих транспортных средств.

Заводская комплектация базовых тягачей Volvo FH до уровня Autonomous имеет ряд преимуществ, в том числе гарантийное и сервисное сопровождение. Фото: VAS

Новый FH Autonomous базируется на реальном опыте предыдущих поколений, которые уже работали на скандинавских горнодобывающих предприятиях, включая Brønnøy Kalk в Норвегии и шахту Garpenberg компании Boliden.

Курсом на большие масштабы

"Эта веха отражает силу сочетания наших инженерных решений с проверенными производственными возможностями завода в Сеффле, а переход от сборки в мастерской к заводскому производству является важным для создания надежных автономных грузовиков в больших масштабах", – заявила руководитель отдела автономных транспортных средств и машин в Volvo Autonomous Solutions (VAS) Сесилия Экстрём.

После завершения строительства заводского "первенца" VAS планирует постепенное наращивание производства, чтобы удовлетворить растущий региональный спрос на автономные транспортные решения.