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GTA 5 в реальной жизни: в Волынской области водитель не смог убежать от полиции

Патрульные остановили водителя и обвинили его в наличии признаков наркотического опьянения. Тот решил бежать, и во время поездки позвонил 102 и сообщил, что за ними гонится полиция.
GTA 5 в реальной жизни: в Волынской области водитель не смог убежать от полиции

ФОТО: Алексей Белошицкий|

GTA 5 в реальной жизни

Евгений Гудущан
logo11 октября, 12:59
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В Волынской области на дорожной станции патрульной полиции ночью патрульные остановили водителя с признаками наркотического опьянения. Но тот решил, что сбежать от полицейских - это хорошая идея, поэтому двинулся в направлении Ровно. Ориентировку о беглеце сразу получили ривненские патрульные.

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Водитель ехал 150+ км/ч, поэтому полицейские предположили, что ехать он будет по центральной улице города и создали искусственную пробку.

Через несколько минут водитель-беглец уже был в Ровно. Параллельно он успел позвонить на 102 и сообщить о скорости, с которой движется, и о полицейских авто, которые его преследуют.

Поскольку деваться было некуда, он сбавил скорость и остановился. Проходить освидетельствование на состояние опьянения отказался. Однако, все "плюшки" за 5-звездочек погони все же получил.

#Полиция #Новости #Автособытие #Видео