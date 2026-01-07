Гуманоиды на подходе: Hyundai готовит революцию автозаводов в США

Как пишет Carscoops, робот Atlas разработан компанией Boston Dynamics, которую Hyundai приобрела в 2021 году. Это уже не экспериментальный прототип для демонстраций в соцсетях, а промышленная версия, адаптирована к реальным производственным условиям. Atlas имеет человекоподобное строение, движется на двух ногах, оснащен тактильными руками и полностью подвижными суставами.

Читайте также: Hyundai продала свой завод в РФ за символическую сумму

Он способен поднимать грузы весом до 50 кг и работать без перерывов, переутомления или риска травм, что делает его привлекательным решением для сложных и рутинных задач.

Не замена людям, а новое распределение ролей

На первом этапе гуманоидные роботы не будут собирать автомобили полностью. Их начальная роль - логистика внутри цехов, в частности перемещение, сортировка и подготовка деталей к установке.

Hyundai отмечает, что речь идет не о вытеснении людей, а о сотрудничестве. Роботы должны выполнять грязную, монотонную или потенциально опасную работу, тогда как работники будут сосредотачиваться на контроле процессов, обучении систем и сложных операциях. До 2030 года компания планирует постепенно расширять функциональность Atlas, если он докажет свою безопасность и надежность в реальных условиях производства.

Профсоюзы насторожены, Hyundai успокаивает

Несмотря на оптимистичные заявления автопроизводителя, профсоюзы относятся к инициативе осторожно. Работников беспокоит долгосрочная перспектива занятости в условиях, где рядом работают неутомимые машины. Hyundai отвечает, что автоматизация создает и новые профессии. Кто-то должен проектировать, программировать, обслуживать и обучать роботов. Компания подчеркивает, что человеческий фактор будет оставаться ключевым, даже во все более автоматизированном производстве.

Физический искусственный интеллект как стратегия

Проект Atlas является частью более широкой концепции Hyundai так называемого “физического ИИ”. Речь идет о сочетании программного интеллекта с физическими объектами, которые способны чувствовать среду, принимать решения и действовать в реальном мире. Те же алгоритмы, которые помогают роботу правильно взять деталь, лежат в основе автономного управления автомобилями и будущих “умных” заводов. В этом смысле Atlas - лишь один из элементов большой трансформации.

Читайте также: Самый маленький Hyundai Ioniq вскоре увидит свет

Hyundai не одинока в этом направлении

Гуманоидные роботы становятся новым трендом в отрасли. Tesla разрабатывает собственного робота Optimus, а Mercedes-Benz уже тестирует гуманоидов на заводе в Берлине. Hyundai же делает ставку на то, чтобы первой масштабно интегрировать таких роботов в серийное производство. Как и переход на конвейер сто лет назад, это изменение выглядит странным и немного тревожным. Но, учитывая эффективность и экономику, она может оказаться неизбежной.