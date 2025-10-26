Heico Sportiv — главный тюнер Volvo, теперь будет модифицировать китайские электромобили

Первыми моделями, которые взялись модернизировать тюнеры, стали Lynk & Co 01 и Lynk & Co 02. Последний получился довольно привлекательным. Lynk & Co 02 - это компактный электрический кроссовер, построенный на платформе SEA и технически родственный с Volvo EX30 і Zeekr X.

Читайте также: Обновленный кроссовер Lynk & Co на базе Volvo XC90 дебютировал в Китае за $33 510

Как отмечает Carscoops, для него подготовили 21-дюймовые легкосплавные диски Volution в трех вариантах цвета и двух типах отделки, а также спортивные пружины, занижающие клиренс на 35 мм и делающие автомобиль визуально ниже и динамичнее.

Lynk & Co 02

Кроме этого, модель получила аэродинамический обвес с новым сплиттером, боковыми порогами и удлинителем заднего бампера - все элементы выполнены в тон кузова и гармонично контрастируют с черными акцентами самого электромобиля.

Также интересно: Официально представлен плагин-гибридный Lynk & Co 900

Техническую часть Heico Sportiv пока не трогала - электромотор продолжает выдавать 268 л.с., обеспечивая разгон до 100 км/ч за 5,5 секунды и максимальную скорость 180 км/ч. Это означает, что тюнинг-пакет направлен исключительно на визуальное и управляемое совершенствование без вмешательства в силовую установку. Цены на обновление уже определены для европейского рынка.

Lynk & Co 01

Стоимость 21-дюймовых колес зависит от отделки и варьируется от 2400 до 3560 евро за комплект, спортивные пружины стоят 390 евро, а проставки для расширения колеи - 335 евро. Кроме того, доступны фирменные велюровые коврики за 185 евро. Стоимость аэродинамического комплекта тюнеры объявят позже. Важно, что все эти обновления официально продаются через дилеров Lynk & Co в Европе с полным сохранением гарантии производителя.

Читайте также: Geely объединит Zeekr и Lynk & Co для производства NEV

Публичный дебют модифицированного Lynk & Co 02 состоится 30 октября на автошоу Auto Zurich в Швейцарии. Там Heico Sportiv также покажет усовершенствованные Volvo XC60 T8 и Polestar 4, а в будущем планирует предложить дополнительные аксессуары и для более крупного кроссовера Lynk & Co 08 PHEV.