Honda Civic 2026 года получил более агрессивный дизайн: фото

Как пишет Carscoops, Civic Type R из Европы, но обычный Civic в ближайшее время никуда не исчезнет. Гибридный хэтчбек e:HEV получает обновление в середине жизненного цикла, чтобы иметь возможность еще несколько лет конкурировать с лидером сегмента VW Golf. Это обновление не является комплексным редизайном, а сосредоточено лишь на эстетических изменениях, которые придают Civic более выразительный вид, особенно спереди.

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Отмечается, что они были сформированы на основе отзывов клиентов и включают измененную форму бампера и новые решетки радиатора. Honda утверждает, что новые глянцево-черные решетки радиатора с сотовой сеткой придают Civic “более напористой” внешности, а также объяснила свое решение отказаться от противотуманных фар, утверждая, что основные светодиодные фары достаточно хороши, чтобы сделать противотуманки лишними.

Модель в топовой комплектации Advance получит 18-дюймовые двухцветные колесные диски с алмазной гравировкой. Другие внешние изменения ограничиваются одним новым цветом – Seabed Blue, который заменяет Premium Crystal Blue. В салоне есть новая обивка потолка и отделка передних стоек черного цвета, а также контурная подсветка во флагманской версии. Неизменной осталась необычная гибридная система e:HEV, которая сочетает два электродвигателя с 2,0-литровым бензиновым двигателем, генерируя 184 лошадиных сил.