В сегменте горячих хэтчбеков становится пусто. Многие автопроизводители отказались от быстрых компактных авто. Но Honda обещает не разочаровывать поклонников марки.

Peugeot прекратил производство GTi несколько лет назад, а Renault сделает то же самое в 2023 году из RS. Поскольку Ford объявил о планах отказа от Fiesta и Focus, модели ST также исчезнут.

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Впрочем, не вся надежда на горячие хэтчбеки потеряна, поскольку VW уже объявил, что будет придерживаться своих моделей GTI. По словам ведущего инженера Civic Type R, Honda также не откажется от увлекательных автомобилей.

В интервью Autocar Хидеки Какинума сказал, что "без Type R нет Honda". Далее он пояснил, что японский автопроизводитель "твердо верит, что удовольствие от вождения является основой частной мобильности, личной мобильности". Конечно, он остается реалистом в автомобильной промышленности, где более строгие правила заставляют компании переходить на электрификацию. «Из-за углеродной нейтральности и очень строгих норм выбросов, очень трудно думать о такой спортивной модели в этих пределах» - говорит топ-менеджер марки.

Хорошая новость состоит в том, что Honda видит эти препятствия как «новые вызовы, чтобы обеспечить нашим клиентам радость от вождения». С этой целью Какинума сказал британскому журналу, что фирма продолжает выводить дополнительные Type R. Интересно, что он упомянул, что еще может быть достаточно времени для мощного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Инженер сказал, что углеродная нейтральность все еще может быть достигнута с помощью автомобиля с ДВС, что говорит нам, что Какинума, вероятно, подразумевал синтетическое топливо. Кстати, Toyota экспериментирует с двигателями внутреннего сгорания, работающими на водородном топливе. Поскольку в конце этого десятилетия вступят в силу более жесткие правила Евро-7, будущее не выглядит наилучшим для мощных автомобилей с традиционным двигателем.