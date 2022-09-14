К 2025 году Honda выпустит 10 новых электрических мотоциклов

Переход на электромобили не ограничивается автомобилями, и сегодня Honda объявила об амбициозном плане, включающем электрические мотоциклы. К 2025 году японский гигант выпустит 10 или более электрических мотоциклов по всему миру. Он считает себя ответственным за достижение "углеродной нейтральности" как крупнейшего в мире производителя мотоциклов.

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Honda говорит, что ее мотоциклетный бизнес ежегодно обслуживает почти две трети из 30 миллионов клиентов. Мотоциклов много, и рынок электрических байков растет. Помня об этом, компания продолжит движение к электрификации.

Японский бренд разбивает запланированные модели на три подкатегории. К ним относятся электрические велосипеды, способные развивать скорость не более 25 км/ч, электрические мопеды, которые могут развивать скорость до 50 км/ч, и мотоциклы, которые могут развивать скорость свыше 50 км/час. США, Япония и Европа получат три типа полноразмерных электробайков и один маленький электровелосипед специально для детей.

Во всем мире новые модели электромопедов и велосипедов будут доступны уже к концу этого года. Конкретно в Японии Honda планирует выпустить два новых электробайки для пригородных поездок до конца 2025 года. В ней сказано, что твердотельные батареи могут быть приемлемым вариантом для линейки электрических мотоциклов и высокий уровень совместимости программного обеспечения для электромобилей может «разблокировать» будущее мотоциклов».

В конце концов, компания считает, что стандартизация технологии замены батарей также может быть большим преимуществом для сегмента, но она «не кладет все свои яйца в эту корзину». Также появятся электрические мотоциклы с неизменными батареями, и несколько моделей из серии Business Bike.

В 2024 году компания надеется выпустить серийные электромотоциклы, которые используют программное обеспечение для улучшения качества езды через подключения. Компания видит будущее, где ваш велосипед сможет предлагать оптимальное сопровождение маршрута на основе диапазона и мест зарядки. В Honda также считают, что велосипед может предложить обучение безопасной езде и поддержку послепродажного обслуживания.