Honda обновила Accord 2026 года, но большинство даже не заметит разницы

Honda Accord 2026 модельного года получил небольшие, но довольно важные изменения, которые должны сделать седан более привлекательным на фоне более успешного конкурента - Toyota Camry. Несмотря на то, что Accord продолжает считаться одним из лучших в классе по управляемости и комфорту, продажи модели уступают главному сопернику более чем вдвое.
Honda Accord 2026

Изменения довольно сдержанные, цены немного подросли, но настолько незначительно, что это вряд ли отпугнет потенциальных покупателей, пишет Carscoops. Обновления в США начинаются с базовых версий LX и SE. Обе модели, по-прежнему, оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем и вариатором.

В то же время именно эти комплектации теперь предлагают больше технологий: им установили новую 9-дюймовую мультимедийную систему с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также добавили беспроводную площадку для зарядки смартфона мощностью 15 Вт. Кроме того, версия SE получила новые 19-дюймовые легкосплавные диски, заметно улучшающие внешность даже базовой модели.

Обновились и гибридные модификации Sport Hybrid и Sport-L Hybrid. Теперь они имеют более выразительный образ благодаря черным внешним акцентам. Обе версии получили затемненные эмблемы, черные корпуса зеркал, глянцево-черные элементы средней части кузова и черную антенну в форме “акульего плавника”.

Знакомая техника

При этом технической революции не произошло: гибридные Accord, по-прежнему, оснащаются двухмоторной силовой системой Honda мощностью 204 л.с. и 247 Нм крутящего момента. Для тех, кто выбирает исключительно бензиновые версии LX или SE, ничего не изменилось - двигатель имеет 192 л.с. и работает в паре с вариатором. Комплектации EX-L и топовая Touring также остались без технических обновлений.

Небольшой рост цен

Как и ожидалось, с обновлениями пришло и небольшое подорожание. Базовая версия LX теперь стоит 29 590 долларов - это всего на 100 долларов больше, чем в прошлом году. Версия SE подорожала еще меньше относительно изменений: теперь она стартует с 31 890 долларов. Гибридные модификации также получили небольшой прирост стоимости.

Accord Sport Hybrid теперь стоит от 34 990 долларов, EX-L - от 36 290 долларов, Sport-L - от 36 680 долларов. Самая дорогая версия Touring начинается с 40 645 долларов, что также лишь немного превышает предыдущую цену.

Honda не стала радикально менять один из своих важнейших седанов, но сделала его более современным и немного привлекательнее - особенно в более низких комплектациях. Теперь остается главный вопрос: помогут ли эти небольшие, но логичные улучшения Accord сократить отставание от Camry?

