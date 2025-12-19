Honda обновила Accord 2026 года, но большинство даже не заметит разницы

Изменения довольно сдержанные, цены немного подросли, но настолько незначительно, что это вряд ли отпугнет потенциальных покупателей, пишет Carscoops. Обновления в США начинаются с базовых версий LX и SE. Обе модели, по-прежнему, оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем и вариатором.

Читайте также: Pininfarina возродила оригинальный NSX так, как Honda никогда бы не решилась

В то же время именно эти комплектации теперь предлагают больше технологий: им установили новую 9-дюймовую мультимедийную систему с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также добавили беспроводную площадку для зарядки смартфона мощностью 15 Вт. Кроме того, версия SE получила новые 19-дюймовые легкосплавные диски, заметно улучшающие внешность даже базовой модели.

Обновились и гибридные модификации Sport Hybrid и Sport-L Hybrid. Теперь они имеют более выразительный образ благодаря черным внешним акцентам. Обе версии получили затемненные эмблемы, черные корпуса зеркал, глянцево-черные элементы средней части кузова и черную антенну в форме “акульего плавника”.

Знакомая техника

При этом технической революции не произошло: гибридные Accord, по-прежнему, оснащаются двухмоторной силовой системой Honda мощностью 204 л.с. и 247 Нм крутящего момента. Для тех, кто выбирает исключительно бензиновые версии LX или SE, ничего не изменилось - двигатель имеет 192 л.с. и работает в паре с вариатором. Комплектации EX-L и топовая Touring также остались без технических обновлений.

Небольшой рост цен

Как и ожидалось, с обновлениями пришло и небольшое подорожание. Базовая версия LX теперь стоит 29 590 долларов - это всего на 100 долларов больше, чем в прошлом году. Версия SE подорожала еще меньше относительно изменений: теперь она стартует с 31 890 долларов. Гибридные модификации также получили небольшой прирост стоимости.

Accord Sport Hybrid теперь стоит от 34 990 долларов, EX-L - от 36 290 долларов, Sport-L - от 36 680 долларов. Самая дорогая версия Touring начинается с 40 645 долларов, что также лишь немного превышает предыдущую цену.

Читайте также: Honda показала полноприводный электрический мотоцикл

Honda не стала радикально менять один из своих важнейших седанов, но сделала его более современным и немного привлекательнее - особенно в более низких комплектациях. Теперь остается главный вопрос: помогут ли эти небольшие, но логичные улучшения Accord сократить отставание от Camry?