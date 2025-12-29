Honda ответила на слухи о Prelude Type R

Как пишет Carscoops, японские СМИ, ссылаясь на инсайдеров, сообщили, что Honda якобы рассматривает сразу две спортивные версии нового Prelude - Type S и Type R. По этим данным, Prelude Type S мог бы получить 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель от Civic RS мощностью 179 л.с. и 240 Нм крутящего момента.

Впрочем, такая конфигурация выглядела противоречивой уже на бумаге. Стандартный гибридный Prelude имеет около 200 л.с. и 315 Нм, поэтому потенциальный Type S оказался бы слабее базовой версии - не совсем то, чего ожидают от шильдика Type S, даже с доработанными настройками шасси.

Prelude Type R с 325 л.с.: мечта энтузиастов

Самой громкой стала информация о Prelude Type R. По версии издания Best Car, эта модификация могла бы получить 2,0-литровый турбодвигатель от Civic Type R и американской Integra Type S. Речь идет о 325 л.с. и 420 Нм в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. В таком виде Prelude превратился бы из стильного гибридного купе в настоящий драйверский автомобиль, способный напрямую конкурировать с лучшими спортивными моделями в своем классе. Именно эта перспектива и подогрела интерес фанатов.

Официальная позиция Honda: холодный душ для фанатов

Впрочем, эйфория длилась недолго. Журналист японского издания Creative311 во время мероприятия Honda напрямую спросил представителей компании о будущих версиях Prelude Type S и Type R. Ответ был четким: “Пока нет планов продавать ни Type S, ни Type R для нового Prelude”. Формулировка теоретически оставляет небольшое окно для изменений в будущем, но сигнал однозначный - в ближайшей перспективе Honda не собирается превращать Prelude в еще один Type R.

Почему Honda не спешит с “горячим” Prelude

Такое решение выглядит логичным по нескольким причинам. Во-первых, Prelude в нынешнем виде позиционируется как эффективное, стильное купе с гибридной установкой, а не как хардкорная спортивная модель. Во-вторых, появление Prelude Type R неизбежно создало бы внутреннюю конкуренцию с уже существующими Civic Type R и Integra Type S, которые и так закрывают нишу переднеприводных спортивных моделей Honda.

Есть и исторический аспект. Honda никогда не выпускала Prelude с индексом Type R, а единственная версия Type S существовала только для пятого поколения и продавалась исключительно в Японии. Зато Civic и Integra имеют длинное и последовательное наследие с эмблемами Type S и Type R, что делает их естественными носителями спортивного имиджа бренда.

Есть ли шанс на изменения в будущем

Несмотря на официальную позицию, полностью отвергать возможность появления спортивного Prelude не стоит. Многое будет зависеть от того, как модель проявит себя на рынке, и сформируется ли достаточный спрос на более драйверскую версию. Корни Prelude тесно связаны с Civic, так что технические предпосылки для такого шага существуют. Но на сегодня Prelude остается именно тем, чем его задумала Honda, - элегантным гибридным купе, а не новым героем линейки Type R.