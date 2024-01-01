Honda представила финальную версию Civic Type R под названием "Ultimate Edition"

Японский автопроизводитель говорит, что специальная версия модели знаменует завершение продаж Civic Type R в Европе. Она была создана как воплощение мощности хот-хэтчей и имеет фирменную ливрею Championship White с эксклюзивными красными наклейками как на капоте, так и на боковой части автомобиля.

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Кроме того, лимитированная модель получила крышу, выполненную в черном цвете, а также карбоновые детали в салоне и карбоновый спойлер. Как отмечает Honda, как особый знак внимания, владельцы получат уникальную подарочную коробку с эмблемой с номером – от 1 до 40 – и карбоновым кольцом для ключей, продольными ковриками на заказ и чехлом для автомобиля.

Последняя версия Civic Type R механически не отличается от стандартной модели, поскольку под капотом хэтчбека – тот же 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом на 325 “лошадей”, что позволяет автомобилю достигать первой сотни за 5,4 секунды. Стоимость модели не разглашается.

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“Прощаясь с настоящей иконой автомобильной линейки Honda в Европе, мы посчитали уместным провести Civic Type R с этой специальной моделью, предлагая нашим клиентам уникальную возможность отметить его наследие. Отрасль меняется, и наш модельный ряд должен развиваться вместе с ней в соответствии с европейским законодательством. Однако Type R всегда был для Honda наивысшим выражением нашей страсти к увлекательному вождению, и мы с нетерпением ждем празднования его наследия в ближайшие недели и месяцы”, – сказала руководитель отдела европейской стратегии и продуктов Honda Motor Europe Ханна Свифт.