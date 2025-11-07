Honda создала новую платформу для гибридов, чтобы они были легче, жестче и "веселее" в управлении

На техническом семинаре компания раскрыла детали архитектуры нового поколения. Новая платформа на 90 кг легче текущей, одновременно жестче, что положительно скажется на точности вождения, комфорте и безопасности. Это также позволяет снизить расход топлива и упростить интеграцию будущих электромобилей бренда.

Honda применила опыт из своей робототехнической программы, создав новую систему Motion Management System - она улучшает устойчивость автомобиля и отклик на повороты руля. Ее дополняет обновленная Agile Handling Assist, что теперь сочетается с контролем угла наклона кузова для более естественного поведения на дороге. Еще одно преимущество - модульность. Более 60% компонентов будут общими между различными моделями, что снизит затраты и ускорит производство.

На официальных фото видно тестовый прототип Civic, который использует кузов действующего седана, но имеет измененную геометрию передней части, широкие колесные арки и другие пропорции. Этот автомобиль не показывает дизайн серийного Civic - он лишь помогает инженерам проверить, как новая платформа ведет себя на дороге.

Самое интересное - новые CR-V и Civic Hybrid получат “фишку”, знакомую с концептуального купе Honda Prelude. Речь идет о системе S+ Shift, которая имитирует переключение передач с помощью звука и изменения крутящего момента. Водитель чувствует динамику, подобную работе классической механики, даже в гибриде без коробки передач.

Эту же технологию Honda планирует использовать и в своем будущем электрическом городском хэтчбеке Super-One EV, который появится в 2026 году. Он получит “виртуальную” 7-ступенчатую коробку, активную систему звука и режим Boost, что придаст эмоциональности даже в полностью электрическом авто.

Honda стремится достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году в производстве и транспорте, а также сделать свои автомобили и мотоциклы максимально безопасными - с нулевым уровнем смертности в ДТП. Хотя серийные модели на этой платформе появятся лишь через несколько лет, уже сейчас очевидно: Honda возвращает себе репутацию производителя не только умных и надежных, но и по-настоящему увлекательных автомобилей.