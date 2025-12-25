Huawei и GAC показали первый совместный автомобиль: спортивный универсал с полуавтономным вождением

Как пишет CarNewsChina, новинка - это спортивный универсал (shooting brake) с передовой электроникой и системой помощи водителю третьего уровня. Автомобиль выйдет на китайский рынок уже в этом году, а первые поставки запланированы на июнь 2026 года.

Читайте также: Самая доступная модель Huawei за $22 тысячи стала бестселлером в Китае

Кто стоит за брендом Qijing

Qijing - новый суббренд, созданный в рамках сотрудничества Huawei и GAC. Его руководителем стал Лю Цзямин, назначенный на должность осенью прошлого года. Сначала бренд анонсировал, что дебютной моделью станет именно универсал, и теперь этот автомобиль официально показали публике.

Дебют с большими амбициями

Новинку впервые продемонстрировали в видео на официальном аккаунте Qijing в Weibo. Руководитель подразделения Huawei Intelligent Automotive Solutions Цзинь Юйчжи и CEO Qijing Лю Цзямин лично протестировали авто, отметив его управляемости и “интеллекте”.

Модель оснащена последней версией системы ADAS Huawei, которую компания называет “готовой к 3 уровню” - то есть способной к высокому уровню автономности в определенных условиях. В Huawei уверяют, что по уровню дизайна, динамики и технологий авто может конкурировать с премиальными моделями ценой около 1 миллиона юаней, хотя ожидаемая цена первой модели Qijing - около 300 000 юаней (≈ 42 600 долларов).

Также интересно: Китайская GAC начинает выпуск электромобилей в Австрии

Дизайн и ключевые особенности

Первый Qijing выполнен в формате спортивного универсала со смещенным вперед капотом, большим активным воздухозаборником в бампере и LiDAR на крыше, что указывает на серьезные автономные возможности. Также авто получило классические зеркала, выразительные задние крылья, 20-дюймовые колеса и уравновешенные обтекаемые дверные ручки, которые соответствуют новым нормам китайского регулятора.

Электрическая платформа и конкуренты

На левом заднем крыле размещается крышка зарядного порта - это свидетельствует о полностью электрической конфигурации. Ожидается, что модель получит 800-вольтовую архитектуру с возможностью сверхбыстрой DC-зарядки. На рынке новый Qijing будет конкурировать с Zeekr 007 GT и Nio ET5 Touring, предлагая сочетание премиальности, технологичности и низкой цены.

Читайте также: Китайский VW Passat стал лучше европейского, поскольку получил плагин-гибридную версию

Когда ждать на дорогах?

Массовые поставки модели запланированы на июнь 2026 года. Автомобиль имеет все шансы стать одним из самых громких дебютов китайского рынка электрокаров, особенно учитывая поддержку Huawei и амбиции GAC в премиальном сегменте.