Hyundai, Kia и Samsung создают конкурента Apple CarPlay

Hyundai, Kia и Samsung сотрудничают для создания нового поколения информационно-развлекательной системы, которая безупречно связывать будущие модели от автопроизводителей со смартфонами. Сообщается, что новые модели авто будут сочетаться с гаджетами Samsung благодаря использованию фирменной экосистемы корейского техногиганта.

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Одним из ее преимуществ доступ к "SmartThings Find" - краудсорсинговой глобальной службе отслеживания местонахождения транспортных средств, которая использует данные с сотен миллионов устройств Samsung Galaxy.

То есть, если будущий Hyundai или Kia угонят, его можно будет найти в любой точке мира с помощью этой технологии. Также компании сообщили, что планируют вводить новые услуги для владельцев, чтобы "сделать все ежедневные впечатления ориентированными на пользователя".

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Ожидается, что система сможет контролировать состояние здоровья пассажиров в автомобиле с помощью устройств Galaxy и умных часов Samsung. Ориентировочно, новая информационно-развлекательная система дебютирует в 2026 году, хотя ни Hyundai, ни Kia не сказали, когда она будет введена в их серийные автомобили.