Hyundai IONIQ 9 стал лучшим большим SUV в мире по версии Women's Worldwide Car of the Year 2026

Победителя определяло жюри, в состав которого вошли 84 автомобильные журналистки из 54 стран на пяти континентах. При оценке учитывали ключевые для современного автомобиля критерии: безопасность, дизайн, качество материалов, динамику, удобство управления, экологичность и соотношение цены и возможностей.

Среди почти двадцати конкурентов именно IONIQ 9 получил самые высокие оценки в своем классе, продемонстрировав сбалансированное сочетание технологий и практичности.

Новый эталон для больших электрических SUV

В Women's Worldwide Car of the Year отмечают, что успех IONIQ 9 - это не случайность, а закономерный результат системной работы Hyundai.

“IONIQ 9 показывает, как передовые технологии могут гармонично сочетаться с повседневным удобством. Быстрая зарядка, просторный салон и высокий уровень качества формируют новый стандарт в сегменте больших электрических SUV”, - отметила исполнительный президент WWCOTY Марта Гарсия.

Флагман линейки IONIQ

IONIQ 9 является самой большой и самой технологичной моделью электрической линейки Hyundai. Именно в ней бренд собрал все свои ключевые наработки.

Дизайн. Аэродинамические формы сочетаются с футуристической эстетикой, благодаря чему SUV выглядит современно и легко узнается на дороге.

Пространство и комфорт. Трехрядный салон с конфигурацией на шесть или семь мест создает ощущение лаунж-пространства и предлагает щедрый багажник для путешествий.

Эффективность . Платформа E-GMP с 800-вольтовой архитектурой позволяет заряжать батарею с 10 до 80% всего за 24 минуты на скоростных станциях.

Интеллектуальные технологии. Новейшая система Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) поддерживает голосовое управление на базе ИИ и расширенное цифровое взаимодействие с водителем.

Награды, говорящие сами за себя

С момента дебюта в конце 2024 года IONIQ 9 уже успел собрать впечатляющий список отличий. Среди них - награды от TopGear, Carwow, Red Dot и iF Design, а также титул German Premium Car of the Year 2026. Эти победы укрепили репутацию модели как одного из сильнейших игроков в сегменте больших электрических SUV.

Шаг к главной награде

Вместе с другими победителями категорий IONIQ 9 автоматически стал претендентом на главный титул WWCOTY Supreme Winner. Имя абсолютного победителя премии объявят уже в марте.