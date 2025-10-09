Hyundai отзывает более 135 тысяч Santa Fe, ведь они могут загореться во время аварии

Как пишет Carscoops, Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщила, что в кроссоверах Hyundai Santa Fe 2024–2025 модельных годов могут иметь неправильно закрепленный кожух жгута стартера на клемме”B+”. В определенных сценариях аварий, когда моторный отсек деформируется, оголенный контакт может касаться корпуса вентилятора охлаждения, что приведет к короткому замыканию и возгоранию.

Этот дефект обнаружили после краш-теста программы NCAP. Во время испытания Santa Fe 2024 эксперты заметили дым из моторного отсека, после чего Hyundai провела длительное расследование. Специалисты нашли несколько автомобилей с неправильно установленными кожухами клемм, но большинство транспортных средств проблемы не имели.

По оценкам компании, дефект может случаться только в около 1% автомобилей, однако из соображений безопасности Hyundai решила отозвать все потенциально пораженные машины. Владельцам Santa Fe 2024 и 2025 годов пришлют письма-уведомления уже в декабре 2025 года.

Дилеры проверят клеммы стартера и, при необходимости, закрепят их повторно. В сервисном бюллетене указано, что процедура занимает менее 30 минут. Пока никаких случаев возгорания или травм в реальных условиях эксплуатации не зафиксировано.

Santa Fe нового поколения дебютировал в 2023 году и получил радикально новый дизайн, ориентированный на семейную аудиторию. Модель имеет общую платформу с Kia Sorento, доступна с бензиновыми, гибридными и плагин-гибридными силовыми установками. Нынешний отзыв не связан с конструктивными ошибками, а лишь с отдельными случаями неправильного монтажа при производстве.