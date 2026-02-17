Hyundai пересматривает дизайн: больше "родственных" черт без эффекта ксерокса

Об этом в интервью Autocar заявил CEO Hyundai Motor Europe Ксавье Мартине. По его словам, бренд работает над более четкой визуальной идентичностью между моделями, но не пойдет по пути "ксерокса", когда весь модельный ряд выглядит как одна машина в разных размерах.

Более четкая "семья", но не клоны

Сегодня в линейке Hyundai каждая модель имеет собственный характер. Hyundai Santa Fe не является просто увеличенной версией Hyundai Tucson, а электромобили вообще живут в собственной стилистической реальности.

Впрочем, в компании признают: раньше не всегда чувствовалась системность в "родственных" чертах. Теперь дизайнеры работают над тем, чтобы между моделями появился общий ДНК - без потери индивидуальности.

Мартине подчеркнул, что Hyundai не собирается делать модельный ряд похожим на "копировальный аппарат".

Некоторые бренды, по его словам, зашли слишком далеко в унификации.

Философия "шахматных фигур"

Главный дизайнер бренда СангЮп Ли исповедует подход "шахматных фигур". Каждая модель - это отдельная фигура с собственной ролью и характером.

Именно поэтому SUV Hyundai продолжат двигаться в сторону более жесткого, геометрического стиля - как новый Santa Fe. Зато электромобили, такие как Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6 и Hyundai Ioniq 9, сохранят чистую аэродинамическую эстетику.

Идея - не унифицировать все, а создать ощущение, что автомобили принадлежат к одной семье.

Почему это важно

Для брендов глобального масштаба узнаваемость - ключевой фактор. Но чрезмерное сходство может сделать модельный ряд безликим.

Hyundai сейчас пытается найти баланс: больше общих дизайнерских кодов - меньше риска превратиться в "ксерокопию".

Учитывая, что последние поколения Hyundai считаются одними из самых выразительных в сегменте, главное - не потерять смелость экспериментов.