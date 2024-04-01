Южнокорейский автопроизводитель Hyundai анонсировал новую гоночную серию Ioniq 5 N eN1 Cup, участвовать в которой будут одноименные электрические хэтчбеки.

Премьера новой модификации состоялась в рамках Hyundai N Festival, где не только официально показали гоночный электромобиль, но и раскрыли все его технические характеристики. Интересно, что подготовленный для автоспорта хэтчбек почти не изменился по сравнению с исходным дорожным вариантом.

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Полноприводный Ioniq 5 N для гонок имеет два электромотора, установленные на передней и задней осях - 225-сильный спереди и 385-сильный сзади - суммарно обеспечивающие 650 "лошадей". Машина имеет двухступенчатый инвертор из карбида кремния, поддерживает зарядку мощностью 350 киловатт и может заряжать батарею с 10 до 80 процентов за 18 минут.

Гоночный вариант получил регулируемые амортизаторы, 18-дюймовые колеса с шинами-сликами, усиленные тормоза. Весит машина 1970 килограммов. Визуально Ioniq 5 N eN1 Cup отличают более широкие крылья, скрывающие расширенную колею, переработанные капот и антикрыло, увеличивающие прижимную силу. В салоне хэтчбека появился каркас безопасности, гоночные ковшеобразные сиденья и многоточечные ремни.

Дополнительные меры безопасности предусматривают специальную систему пожаротушения электрической установки, перенесенный в более безопасное место зарядный разъем и систему предупреждения об утечке тока с функцией автоматического обесточивания батареи.

в 2024 году будет запущен монокубок Ioniq 5 N eN1 Cup, первый сезон которого будет тестовым. Электромобили будут участвовать в заездах разного формата, чтобы оценить потенциал новой техники и найти оптимальный и для гонщиков, и для зрителей вариант проведения гонок.