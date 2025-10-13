Hyundai презентовал более дешевую Sonata с более эффективным гибридом

Начнем с Sonata SEL Sport, стоимостью в 29 000 долларов. Как пишет Carscoops, она заменяет сразу две старые комплектации - SEL и SEL Convenience. Несмотря на незначительное подорожание, оснащение стало щедрее: кожаный руль, беспроводная зарядка смартфона, 18-дюймовые легкосплавные диски, подогрев сидений и зеркал, а также двухзонный климат-контроль.

Среди техники - привычный 2,5-литровый атмосферный мотор мощностью 191 л.с. и 245 Нм, классическая восьмиступенчатая АКПП и передний или полный привод. Пакет систем безопасности включает адаптивный круиз с функцией Stop & Go, а также системы удержания полосы, мониторинга “слепых” зон и предотвращения столкновений с пешеходами и велосипедистами.

Однако, главная новость - новая базовая Sonata Hybrid Blue, которая стоит от 29 050 долларов, то есть более чем на две тысячи дешевле прошлогодней гибридной версии. Она получила 2,0-литровый бензиновый двигатель с электромотором на 192 л.с. суммарно, и показывает выдающуюся экономичность - до 4,2 л/100 км на трассе.

Для сравнения, дорогие версии Hybrid SEL и Limited потребляют чуть больше - около 5,0 л/100 км в смешанном цикле. Кроме того, SEL Hybrid теперь имеет панорамную крышу и стартует от 32 300 долларов.

Несмотря на общий уход рынка в сторону кроссоверов, Hyundai продолжает развивать Sonata как классический семейный седан - и теперь делает ее доступной для тех, кто хочет комфорт, экономию и современные технологии без переплаты.