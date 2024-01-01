Гуманитарный общественный транспорт узаконили

За принятие законопроекта №12177-1 проголосовало 278 депутатов. Против или тех, кто воздержался, не было. Об этом на своей ФБ-странице сообщил заместитель главы Министерства развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

"Наконец коммунальные предприятия могут официально использовать транспорт, который общины получают как гуманитарную помощь, для перевозки пассажиров", – написал он в своем посте.

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По сообщению Сергея Деркача, в ходе полномасштабной войны громады получили почти 800 автобусов, десятки трамваев и троллейбусов, а также вагоны метро. Однако их использование было под запретом, поскольку все ввозимые на таможенную территорию гуманитарные товары не могут использоваться в коммерческом секторе.

Общественный транспорт под это подпадал, поскольку проезд в нем платный. А плата за проезд – является прямым атрибутом коммерческой деятельности. Об этом редакция Авто24 писала еще год назад.

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Эксперты Авто24 тогда привели пример: едва ли не единственным городом, где законно использовался подаренный в гуманитарных пакетах помощи общественный транспорт, стал Харьков. Именно там в коммунальном транспорте бесплатный проезд и он не предоставляет платных услуг.

Не менее мудро поступили в Виннице. Там отказались принимать в подарок от мэрии немецкого города Мюнстер 12-метровые автобусы VDL Сітеа lle 120. Они просто выкупили этот транспорт за символическую плату в 1 евро и на законных основаниях использовали хотя и не новые, но добротные пассажирские машины экологического формата Евро-5.

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По словам Сергея Деркача, принятие соответствующего закона поможет улучшить как городскую, так и пригородную логистику пассажиров, ведь иногда из-за недостатка автобусов или другого общественного транспорта это затрудняло перемещение людей в пределах города или района.

Что меняется:

транспорт от благотворителей (автобусы от Евро-3 и выше) теперь можно использовать на маршрутах;

урегулирована передача другим общинам или предприятиям;

снята правовая неопределенность, которая сдерживала доноров и местные власти.

"Это – выход из тупика, который сдерживал развитие транспортной системы там, где она сегодня наиболее нужна. Подаренный транспорт больше не будет ржаветь в гаражах", – подчеркнул Сергей Деркач.