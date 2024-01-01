Илон Маск стал самым богатым в истории человеком: его капитал оценивают в 400 миллиардов долларов

Все произошло после того, как гендиректор Tesla Илон Маск стал ключевой фигурой в предвыборной кампании Трампа. Во многом победа обеспечена именно нестандартными, но результативными действиями Маска. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

После выборов президента США состояние политика-бизнесмена Маска заметно выросло. Маск добавил около 218 миллиардов долларов к своему капиталу с начала 2024 года, больше, чем кто-либо из миллиардеров. В среду утром акции Tesla подорожали еще на 3,5% – до 415 долларов.

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Последний раз акции компании торговались выше 409 долларов в конце 2021 года, когда процентные ставки были близки к нулю, а рынок был в эйфории относительно всех акций, связанных с технологиями.

В суммарном подсчете, как показала инсайдерская продажа акций его частной компании SpaceX, чистый капитал Маска вырос примерно до 50 миллиардов долларов. Акции Tesla Inc. также выросли до исторического максимума в среду, увеличив состояние Маска до 447 миллиардов долларов.

Динамика роста стоимости акций Tesla по годам. Инфографика: Bloomberg

Акции Tesla, которые составляют основную часть состояния Маска, в этом году выросли на 71% и закрылись в среду на уровне 424,77 доллара США, что является первым рекордным показателем с 2021 года.

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Компания зарабатывает большую часть своих денег на контрактах с правительством США и, вероятно, может зависеть от дополнительной поддержки во время администрации Трампа. Избранный президент высоко оценил видение Маска отправить астронавтов на Марс в предвыборных речах и присоединился к Илону на запуске SpaceX в Техасе вскоре после выборов.