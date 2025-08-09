Именинник гонял на Ferrari 458 Italia, а потом был вынужден звать маму на помощь: видео

Как пишет Carscoops, в Онтарио, что в Канаде, превышение скорости наказывается очень строго. Один молодой человек недавно убедился в этом, поскольку разогнался на своей Ferrari 458 до 130 км/ч в зоне ограничения скорости 70 км/ч. Когда его остановили полицейские, он начал оправдываться, что спешит на вечеринку по случаю своего дня рождения. Согласно канадским законам, его автомобиль сразу изъяли за “трюковое вождение”.

Реакцию мужчины можно назвать красноречивой: “Пожалуйста, у меня день рождения. Я еду на вечеринку по случаю дня рождения. Я давно не водил Ferrari...”, – слышать его слова на камеру. Затем водитель спорит с офицером, который утверждает, что зафиксировал скорость 130 км/ч. После того как офицер показывает парню радар, подтверждающий скорость, он умоляет полицию не забирать его машину. “Мне нужны мама и папа, чтобы они меня забрали”, - говорит потом он. Через мгновение слышно, как владелец Ferrari, видимо, разговаривает с ними: “...мама, ты должна меня забрать. Меня остановила полиция..”.

В своей публикации об инциденте от 4 октября 2024 года полиция Йорка написала: “Как вы думаете, родители этого парня позволили ему есть торт и открывать подарки? Как этот водитель узнал на собственном горьком опыте, нет оправданий для трюкового вождения... даже если это ваш день рождения”. Примечательно, что превышение скорости - это далеко не единственное, что подпадает под закон о “трюковом вождении” в Канаде.

Он также включает дрифт, управление транспортным средством с человеком в багажнике и управление транспортным средством без водителя. Примечательно, что каждый, кто получил подозрение в таких нарушениях, может быть оштрафован на сумму от 2000 долларов и будет иметь шесть штрафных санкций в своем водительском удостоверении.