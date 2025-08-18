Импорт авто из Китая увеличился на 50%

Посилання скопійовано!
В течение прошлого месяца украинцы приобрели 2072 ед. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 50% больше, по сравнению с июлем 2024 года.
Из этого количества: новых – 1707 ед. (+52%); подержанных – 365 ед. (+40%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 89%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Song Plus – 391 ед.;
- Honda eNS1 – 206 ед.;
- Volkswagen ID.Unyx – 131 ед.;
- Zeekr 7X – 104 ед.;
- Audi Q4 – 89 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- BYD Song Plus – 28 ед.;
- Audi Q4 – 27 ед.;
- BYD Sea Lion 07 – 24 ед.;
- Polestar 2 – 23 ед.;
- Zeekr 001 – 22 ед.