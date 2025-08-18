Укр
Импорт авто из Китая увеличился на 50%

Все больше потребителей голосуют своими кошельками за китайские электромобили. Этот рост очень заметен.
В течение прошлого месяца украинцы приобрели 2072 ед. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 50% больше, по сравнению с июлем 2024 года.

Из этого количества: новых – 1707 ед. (+52%); подержанных – 365 ед. (+40%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 89%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. BYD Song Plus – 391 ед.;
  2. Honda eNS1 – 206 ед.;
  3. Volkswagen ID.Unyx – 131 ед.;
  4. Zeekr 7X – 104 ед.;
  5. Audi Q4 – 89 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  1. BYD Song Plus – 28 ед.;
  2. Audi Q4 – 27 ед.;
  3. BYD Sea Lion 07 – 24 ед.;
  4. Polestar 2 – 23 ед.;
  5. Zeekr 001 – 22 ед.
