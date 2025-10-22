Infiniti показала на тизере "заряженный" QX80 R-spec с намеком на GT-R: фото

Производитель пока не раскрывает деталей, но уже сейчас известно, что, по словам представителей Infiniti, QX80 R-spec - это “сочетание мускулов и элегантности”. Компания опубликовала несколько загадочных изображений: эмблема R-spec в стиле GT-R T-spec, заниженный кузов и четыре выхлопные трубы, вмонтированы в новый задний бампер. Этот вид намекает на спортивный характер, который нечасто встречается среди роскошных внедорожников.

Самая большая интрига - что же именно скрывается под капотом. Infiniti намекнула на “легенду”, поэтому фанаты сразу начали спекулировать, что это может быть 3,8-литровый твин-турбо V6 от Nissan GT-R, адаптированный для QX80. Такой сценарий выглядит логичным, ведь в прошлом году компания уже представила концепт QX80 Track Spec, который имел 3,5-литровый V6 с двумя турбинами мощностью более 650 л.с. и 1016 Нм крутящего момента - это на 200 “лошадей” больше, чем у стандартного QX80.

Кроме мощного двигателя, предыдущий Track Spec получил аэродинамический обвес, 24-дюймовые колеса, тормоза Brembo и четырехлопную систему. R-spec, очевидно, будет развивать эту концепцию, но сделает ее более изысканной - с акцентом на балансе между мощностью и премиальностью.

Infiniti уже заявила, что серия “R-spec” может стать новым подразделением высокопроизводительных моделей, подобно AMG у Mercedes или F у Lexus. Если QX80 R-spec действительно получит наследие GT-R, то нас ждет самый громкий и, возможно, самый быстрый Infiniti за всю историю бренда.