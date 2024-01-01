Infiniti QX60 обновился и получил версию Sport

Обновленный Infiniti QX60 2026 года поступит к американским дилерам этим летом, а цены будут объявлены ближе к началу продаж.

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Дизайнеры пытались предоставить QX60 большего присутствия, сделав его визуально ниже и шире, одновременно воплощая новейшие дизайнерские решения Infiniti. Спереди эти изменения начинаются с новой решетки радиатора, которая воплощает темы дизайна Artistry in Motion.

Новая трехмерная эмблема Infiniti теперь подсвечивается. Нижний бампер был обновлен таким образом, что решетка радиатора почти кажется невесомой, а дневные ходовые огни (DRL) были разделены на меньшие элементы, напоминающие стиль клавиш цифрового пианино, примененный в топовой модели QX80.

В задней части обновленный QX60 выглядит ниже и шире, с более четкими поверхностями на задних дверях и задней панели. Например, лакокрасочное покрытие цвета кузова опускается ниже на бампере, а хромированные накладки и светоотражатели также перемещены ниже.

Дополнительной драматичности добавляет новая функция INFINITI Light Path в комплектации AUTOGRAPH. Она является кульминацией потрясающей приветственной подписи, когда автомобиль отпирается в темноте: засвечивается эмблема INFINITI, а затем отдельные элементы дневных ходовых огней, продолжая движение от центра автомобиля наружу. Наконец, INFINITI Light Path проецирует надпись INFINITI и геометрические фигуры, похожие на крылья, на землю по обеим сторонам автомобиля.

QX60 доступен с новым цветом окраски Deep Emerald – насыщенным зеленым оттенком природы и утренней росы. Это один из 10 цветов, предлагаемых для QX60. Отдельные цвета SPORT, а также все цвета AUTOGRAPH сочетаются с двухцветной отделкой крыши и верхней части кузова Black Obsidian.

В комплектации PURE 20-дюймовые диски теперь являются стандартными, заменив 18-дюймовые с 2025 года.

В интерьере впервые предлагается новая схема обивки цвета "Серый камень", которая дополняет доступные опции "Графит" и "Коричневое седло". Комплектации PURE и LUXE имеют серебристое металлическое плетение, тогда как SPORT и AUTOGRAPH могут похвастаться черным ясеневым деревом с открытыми порами и металлической инкрустацией.



QX60 2026 года получит первую комплектацию SPORT. Внешне он отличается особой передней частью с заостренной сеткой радиатора. SPORT также имеет глянцево-черные 20-дюймовые колеса и темные внешние акценты, включая новую защиту нижней части переднего бампера и значок "S" на задней двери. Внутри QX60 SPORT имеет более персонализированное, индивидуальное ощущение, со стандартными капитанскими креслами второго ряда, обивкой цвета Dusk Blue с сочетанием синих и черных сидений и черной обшивкой потолка.





Infiniti QX60 2026 добавляет несколько функций помощи водителю, направленных на упрощение и оптимизацию поездок. ProPILOT Assist 2.1 повышает уровень вождения по автостраде, позволяя внимательным водителям убирать руки с руля в определенных сценариях движения. На совместимых автострадах водители могут нажать кнопку, чтобы ProPILOT Assist 2.1 управлял ускорением, рулевым управлением и торможением, пока водитель сосредоточен на дороге и готов взять управление на себя в любой момент. Система является опциональной для комплектации AUTOGRAPH.

Также новинкой является 3D-монитор кругового обзора Around View с функцией обнаружения движущихся объектов, который устанавливается в комплектации LUXE и выше. Он обеспечивает более удобный способ обнаружения препятствий во время парковки, предпочитая хорошо известный монитор кругового обзора INFINITI с видом сверху и восемью фиксированными ракурсами "вокруг" автомобиля, обеспечивая более полный обзор окружающей среды QX60. В комплектации с технологическим пакетом AUTOGRAPH система совершенствуется функцией "вращения", что позволяет водителю перемещать ракурс вокруг QX60.



Система 3D-монитора кругового обзора включает функцию Front Wide View 4. Она обеспечивает широкоугольный обзор спереди и по бокам автомобиля, что идеально подходит для осмотра препятствий в гараже или припаркованных автомобилях для менее ограниченного обзора. Также нововведением для QX60 является система Invisible Hood View, которая использует усовершенствованную обработку изображений для получения видеозаписей с внешних камер автомобиля и проектирования изображения того, что находится непосредственно перед автомобилем, на дисплее в салоне. В результате создается впечатление, будто можно видеть прямо сквозь моторный отсек, что помогает выявлять бордюры на узких полосах проезда, колеи автомоек и множество других труднозаметных препятствий на земле.

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QX60 2026 года оснащен двумя 12,3-дюймовыми дисплеями в стандартной комплектации для всех комплектаций – один для панели приборов, а другой для информационно-развлекательной системы. Центральный дисплей добавляет встроенный Google с постоянно обновляемыми Картами Google для простой и эффективной навигации, а также возможность загружать много других любимых приложений с Google Play. Google Assistant еще больше упрощает ежедневное взаимодействие, позволяя выполнять запросы на естественном языке, такие как "Hey Google, включи подогрев моего сиденья" или "Hey Google, проложи маршрут до моего офиса".

QX60 использует премиальную аудиосистему Klipsch. В комплектациях LUXE и SPORT она оснащена 16 динамиками, включая четыре 1-дюймовые титановые купольные высокочастотные динамики, 12-канальный усилитель мощностью 600 Вт и 8-дюймовый сабвуфер TriPower. Комплектация AUTOGRAPH предлагает еще более захватывающую систему Klipsch Reference Premiere с 20 динамиками и 24-канальным усилителем.

Комплектация AUTOGRAPH добавляет инновационную технологию Individual Audio, впервые представленную в QX80. Индивидуальная аудиосистема позволяет водителю слышать только определенные аудиоэлементы, такие, как указания навигации, музыку или телефонные звонки, со своего места. Например, водитель может осуществлять телефонный звонок, пока пассажиры продолжают слушать музыку, или водитель может слушать любимый список воспроизведения и подсказки на карте, не беспокоя тех, кто спит на задних сиденьях.



Трехрядный салон Infiniti QX60 в комплектации AUTOGRAPH предлагается с волнистой строчкой и перфорацией в стиле кимоно на полуанилинових сиденьях, а также с новой отделкой приборной панели из древесины с открытыми порами и металлической инкрустацией, полученной методом лазерного травления. Дизайн интерьера вдохновлен японской концепцией "Shibui", или элегантностью простоты. В комплектациях PURE и LUXE 2026 года добавляются сиденья TailorFit. Материал состоит на 65% из переработанных материалов и является более прочным и мягким на ощупь, чем традиционная искусственная кожа.

Комплектации QX60 SPORT и AUTOGRAPH оснащены капитанскими креслами второго ряда, на которых могут разместиться до шести пассажиров.

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Давний подход INFINITI к техническим инновациям очевиден под капотом благодаря усовершенствованному двигателю QX60 с переменным турбонаддувом и турбонаддувом (VC-Turbo). VC-Turbo был первым в мире серийным силовым агрегатом с переменным компрессионным режимом и был включен в список 10 лучших двигателей Wards после своего появления в 2018 году. В QX60 2,0-литровый двигатель может похвастаться 268 лошадиными силами. Он настроен для обеспечения значительного крутящего момента в диапазоне низких и средних оборотов, где водители чаще всего нуждаются в чувствительном ускорении.

Настройка двигателя приводит к плавной и управляемой подаче мощности, что обеспечивает уверенность во время обгона. В 2026 году инженеры INFINITI обновили двигатель на основе отзывов клиентов. Эти изменения помогают улучшить качество звука в городе, на бездорожье и холмах, где происходит более энергичное вождение.

Двигатель сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач со стандартными подрулевыми переключателями. Она настроена на быстрое, плавное переключение передач и чувствительную работу, а несколько режимов вождения позволяют водителю настроить характеристики силового агрегата в соответствии со своими предпочтениями.

Способность VC-Turbo плавно изменять степень сжатия обеспечивает выдающийся баланс между производительностью и топливной эффективностью. Модели QX60 с передним приводом, по оценкам, обеспечивают расход топлива 10,7 л на 100 км в городе, 8,4 л на шоссе и 9,8 л в смешанном цикле.