Infiniti создает новый спортивный седан с механической коробкой передач: что о нем известно

Несмотря на масштабную реструктуризацию, Nissan не отказывается от спортивных моделей. Новый седан станет преемником Infiniti Q50, который сняли с производства в 2024 году. Есть вероятность, что в США автомобиль получит название Q50 второго поколения или даже Q60 третьего поколения. Источники из дилерских кругов утверждают, что топовая версия Red Sport уже анонсирована внутренне, пишет Motor1.

По словам главного дизайнера Nissan Альфонсо Альбайси, новый Skyline “вдохновлен прошлым, но не является ретро”. Это будет агрессивный, современный седан или фастбек, который сохраняет пропорции классических Skyline, но с более чистыми линиями и фирменной световой подпиской. На предыдущих рендерах видно разделенные LED-фары, световую панель в решетке, покатая крыша в стиле фастбек и двойные выхлопные трубы. Задняя часть украшена полной световой полосой и небольшим спойлером.

Салон и технологии

Интерьер нового Infiniti объединит два цифровых дисплея, современную панель приборов и классический рычаг механической коробки - настоящий подарок для фанатов аналогового вождения. Отделка будет ориентироваться на спортивную роскошь, чтобы конкурировать с BMW и Audi.

Двигатель и трансмиссия

Под капотом ожидается модифицированный 3.0-литровый V6 twin-turbo от Nissan Z Nismo. Если у спорткара он выдает 420 л.с., то в новом Infiniti ожидается до 450 лошадиных сил. Седан получит задний привод, а топовые модификации, вероятно, - полный привод с “механикой” или автоматом для менее мощных версий.

Дебют и цена

Дебют состоится уже в конце 2026 или в начале 2027 года, продажи стартуют в США во второй половине 2027-го.

Ожидаемая цена:

базовая версия - от $55 000,

топовый Q50 Red Sport с 450 л.с. - около $70 000.

Возвращение Skyline - это больше, чем просто ностальгия

Новое поколение должно стать мостиком между Nissan Z и GT-R, возвращая Infiniti на арену драйверских спортивных седанов. Если модель действительно получит механическую коробку, она может стать одним из самых захватывающих автомобилей японского бренда за последние годы.